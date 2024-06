Belém, Ananindeua e Santa Izabel do Pará recebem melhorias na rede elétrica. Veja datas, locais e horários

A Equatorial Pará realiza o serviço preventivo de desligamento programado que tem o objetivo de aumentar ainda mais a qualidade e estabilidade do fornecimento de energia.

Nos dias 11 e 13 de junho, a Equatorial Pará realizará ações de manutenção preventiva, por meio de desligamentos programados, em trechos de alguns municípios do estado, como as cidades de Belém, Ananindeua e Santa Izabel do Pará. O serviço busca manter o bom desempenho do sistema e reduzir as ocorrências de falta de energia, além de possíveis acidentes. A iniciativa é comum e segue um cronograma pré-definido.

Os principais serviços prestados durante esse período envolvem substituições de postes e de componentes da rede; obras de expansão e melhorias; implementação de novas tecnologias; inspeções técnicas; entre outros. É importante lembrar que, nas áreas onde a manutenção será necessária, os clientes são avisados com antecedência para que possam se organizar.

Vale ressaltar que, para a segurança de todos, a orientação é de que ninguém deve mexer na rede elétrica durante o serviço, pois a energia poderá voltar antes do horário previsto. Em caso de atendimento de uma demanda emergencial, a manutenção programada poderá ser adiada temporariamente.

Confira as manutenções agendadas no dia 11 e 13 de junho:

Belém

Bairro: Tapanã

Data: Terça-feira, 11

Horário: 8h30 às 11h10

Passagem das Margaridas esquina com Rua do Ranánio.

Belém

Bairro: São João do Outeiro

Data: quinta-feira, 13

Horário: 9h25 às 14h25

Rua: Nova República I. Travessa: Nova República. Alameda: Esmeralda.

Ananindeua

Bairro: Castanheira

Data: quinta-feira, 13

Horário: 9h às 12h

Rua José Hassegawa.

Ananindeua

Bairro: Coqueiro

Data: quinta-feira, 13

Horário: 9h40 às 15h40

Passagens: Suely, Crista, Rosário, Jardim Ariri, Vinte de fevereiro, Padre Bruno Sechi. Ruas: Jarbas Passarinho, Padre Bruno Sechi.

Santa Izabel do Pará

Bairro: Triangulo

Data: terça-feira, 11

Horário: 14h às 16h30