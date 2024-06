Briga entre Luana Piovani e Neymar ganha mais um capítulo

A briga entre Luana Piovani e Neymar ganhou mais um desdobramento nesta quinta-feira (6). O rapper Oruam, que havia saído em defesa do jogador de futebol logo no início da confusão com a atriz, teve o seu show no festival Wehoo cancelado, justamente por conta de seu posicionamento. Ao ficar sabendo da notícia, Luana publicou a nota do evento em seus stories e comemorou o fato.

– Wehoo, parabéns! E contem comigo – escreveu.

Em contraponto, Neymar saiu em defesa do cantor, falando que iria ele mesmo contratá-lo para um show.

– Meu mano, está contratado para o show que vou fazer. Tamo junto – escreveu ele em sua conta no X.

Oruam respondeu ao atleta, agradecendo pela defesa:

– Cancelaram meu show em um festival porque falaram que defendi o Neymar. Ele me contratou, obrigado Neymar.

O festival Wehoo, marcado para o dia 12 de outubro deste ano, em Pernambuco, desmarcou o show de Oruam após ele incentivar críticas à Luana Piovani em suas redes sociais, depois de a atriz atacar Neymar por conta da PEC das praias.

– Concluímos que esta decisão reflete os valores e princípios que promovemos, considerando que alguns posicionamentos e declarações do artista não se alinham com esses aspectos. Agradecemos o feedback e a compreensão do público, e reafirmamos nossa missão de realizar um festival que represente o público através do nosso grito: diversidade, inclusão e respeito. Vamos juntos fazer deste evento um espaço seguro, divertido e acolhedor para todos – dizia um trecho da nota de cancelamento.

*AE

Fonte: Pleno News/Fotos: EFE/EPA/YOAN VALAT // AgNews/Eduardo Martins