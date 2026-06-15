Caso de posse de imóvel em área nobre de Belém mexe com os bastidores jurídicos e imobiliários

Um imóvel localizado em uma área valorizada de Belém, na esquina da Avenida Pedro Álvares Cabral com a Travessa Soares Carneiro, no bairro do Umarizal, área nobre da capital paraense, às margens da Baía do Guajará, tornou-se o centro de uma controvérsia que vem provocando forte repercussão nos meios jurídico e empresarial do Pará. O caso envolve um bem com histórico registral consolidado desde 1998, com documentação formalizada, cadeia dominial regular e pagamento contínuo de tributos municipais ao longo de mais de duas décadas pelo legítimo proprietário, o senhor Adalberto Rodrigues de Almeida. Apesar desse cenário, uma decisão da Justiça do Pará determinou a anulação dos registros vinculados ao proprietário e transferiu os efeitos patrimoniais do imóvel a outra parte, no caso, o senhor Valdemir Cardoso de Sousa — pessoa que jamais exerceu qualquer posse sobre o imóvel e cujo nome consta no ITERPA, órgão estadual de regularização fundiária.

Segundo informações que circulam nos bastidores, o beneficiado pela decisão não teria exercido posse efetiva sobre a área. O processo teve início por iniciativa dessa mesma parte e, ao longo de sua tramitação, passou a contar também com a participação de uma empresa locatária do imóvel, ligada a um grupo empresarial com atuação no oeste do Estado.

A decisão chamou atenção por envolver personagens conhecidos em disputas fundiárias e por levantar questionamentos sobre os critérios adotados para a reversão de uma situação registral considerada consolidada. Advogados consultados de forma reservada relatam perplexidade com os fundamentos apresentados e avaliam a possibilidade de levar o caso a instâncias superiores.

Nos meios jurídico e imobiliário, o episódio tem gerado um clima de insegurança e inquietação. Especialistas apontam que a eventual fragilização de registros públicos pode impactar diretamente a confiança em operações imobiliárias, afetando investidores, empresários e cidadãos que dependem da estabilidade jurídica para garantir o direito à propriedade.

A repercussão também alcança órgãos de controle e entidades representativas, que acompanham o caso diante do potencial efeito sobre a credibilidade do sistema de registros no Estado. O caso ganhou ainda mais repercussão por envolver uma empresa locatária ligada a um conhecido grupo empresarial do oeste paraense e personagens já conhecidos em disputas fundiárias da região.

Nos bastidores, a principal indagação que circula entre operadores do direito e agentes do mercado é quais elementos jurídicos justificaram a mudança de titularidade de um imóvel com histórico aparentemente regular e consolidado ao longo dos anos.

A reportagem segue acompanhando os fatos.

Da Redação/Imagens: Reprodução