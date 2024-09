Candidata a prefeita de Mãe do Rio que escapou de atentado a bala publica vídeo em que fala da violência política na cidade

A candidata à prefeita de Mãe do Rio, do Partido Progressistas (PP), Lays do Sabá, gravou um vídeo onde se pronuncia sobre o atentado sofrido por ela na noite de ontem, domingo, 08, quando seu carro foi alvejado por vários disparos desferidos por dupla de motoqueiros. O crime ocorreu no momento em que a candidata chegou a um posto que tem uma loja de conveniências, ao lado do marido e um funcionário para comprar alguns produtos para um jantar.

Lays afirma que irá continuar na luta, na campanha, e que tem sido vítima de ataques infames. Agora, passaram dos limites ao atentar contra sua vida. Ela diz que essas pessoas que lhe atacam com palavras ofensivas e agora com bala, não têm limites, e que isso precisa acabar; que isso só lhe dá mais forças para continuar na luta, pois tem o apoio do governador Helder Barbalho, bem como, da população de Mãe do Rio.

PROTESTOS

Na noite desta segunda-feira, apoiadores de Lays do Sabá saíram às ruas de Mãe do Rio para protestar contra o atentado sofrido pela candidata, seu marido e mais um funcionário. Gritando palavras de ordem, os manifestantes exigiam das autoridades constituídas, governo, justiça e polícia, que investiguem com rigor os fatos, que identifiquem e prendam os culpados e mandantes, a fim de que o pleito deste ano possa se desenrolar de forma tranquila e dentro dos padrões democráticos que se espera que ocorra em toda eleição.

Em nota divulgada hoje, o presidente estadual do Partido Progressistas e prefeito de Barcarena, Renato Ogawa, se pronunciou sobre o atentado sofrido pela candidata de Mãe do Rio, Lays do Sabá:

PROGRESSISTAS 11

NOTA DE REPÚDIO

Na qualidade de presidente estadual do Partido Progressistas (PP), venho me manifestar contra o atentado sofrido na noite deste domingo, 08, pela nossa candidata à prefeita de Mãe do Rio, Lays Marques (Lays do Sabá), quando teve seu carro alvejado por vários tiros em um posto de combustível.

É inadmissível que nos dias de hoje ainda tenhamos que nos deparar com casos como esse na política.

Nós do Progressistas, rechaçamos toda e qualquer postura ou ato de violência, principalmente os que ferem a democracia em que se baseia e deve nortear a condução do processo eleitoral.

Esperamos e contamos com as devidas providências urgentes e a apuração desse ato criminoso por parte das autoridades competentes, bem como a punição rigorosa desse atentado à vida de nossa companheira, que, além de candidata, é mulher, filha, esposa, mãe e cidadã.

Renato Ogawa Presidente Estadual do PP

Imagem: Reprodução