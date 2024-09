Remo encara o São Bernardo, começa vencendo, mas cede a empate e se mantém em segundo no quadrangular de acesso

O Clube do Remo encarou pela segunda vez o São Bernardo, em São Paulo, na noite desta segunda-feira, 09, e até fez tudo certinho, mas, no final, tropeçou e o dono da casa reagiu. A partida terminou em 2 a 2. Agora, o Remo está em segundo lugar no grupo B, com quatro pontos.

O próximo adversário do Leão Azul será o Volta Redonda, do Rio de Janeiro, e o jogo vai acontecer em Belém no próximo dia 15, no Estádio Olímpico Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, com a transmissão lance a lance da Super Marajoara AM-1.130, a equipe dos Titulares do Esporte e a retaguarda de studio do jornalista e radialista Carlos Alberto de Melo.

Os gols desta noite foram de Helder e Kauã Santos a favor da equipe azulina. Ytalo e Raimar descontaram para o São Bernardo.

A partida se realizou no Estádio 1º de Maio, na capital de São Paulo.

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo