Capanema celebra Corpus Christi com os tradicionais tapetes coloridos de serragem

A celebração de Corpus Christi, no município de Capanema, nordeste paraense, comemorou também na manhã desta quinta-feira, 30, os 48 anos de uma tradição que marca histórias de fé e devoção, retratadas na confecção dos tapetes coloridos de serragem que enfeitam as principais ruas da cidade. São 1,3 mil metros montados pelos moradores em homenagem ao Corpo e Sangue de Cristo. Este ano foram utilizadas 300 sacas de serragem, além de outros materiais como cal, areia e tinta para compor os desenhos que ornamentaram o chão por onde passou o trajeto da procissão com centenas de fiéis.

Dentre os participantes da festa religiosa que atrai, além da população local, turistas e visitantes, estiveram prestigiando o evento, o governador do Estado Helder Barbalho, o ministro das Cidades Jader Filho e os deputados estaduais Lu Ogawa e Adriano Coelho.

O vice-prefeito Claudionor Moreira, nascido no município e um dos incentivadores da tradicional homenagem, diz que essa celebração já se tornou uma forte identidade cultural de Capanema.

“A preparação é marcada por um profundo fortalecimento religioso, em honra à Santíssima Eucaristia, refletido em cada gravura confeccionada pela comunidade. Todos se unem para criar o extenso tapete colorido pelas ruas da cidade, que causam admiração constante em torno dos desenhos, onde cada morador reflete sua devoção sobre os simbolismos criados com serragens. É um momento de evangelização e de nutrir uma tradição que passa de geração em geração. A cada ano, a beleza e o encanto dessa celebração só aumentam”, ressaltou o vice-prefeito.

PROCISSÕES

Por todo o Estado do Pará, dioceses e paróquias realizaram solenes celebrações para relembrar o Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Dom Alberto Taveira Corrêa presidiu a missa na Catedral Metropolitana de Belém com igreja lotada de fiéis. Antes, o Santíssimo Sacramento foi levado sob o Palio em procissão pelas ruas do centro histórico de Belém. Na tarde e noite desta quinta-feira, as paróquias estarão fazendo sua programação litúrgica alusiva a este importante dia que relembra a forma como Cristo preparou para estar todos os dias ao lado da humanidade, que é na santíssima eucaristia.

Imagens: Thauan Oliveira