Caravana dos Povos Indígenas Rumo à COP 30 inicia jornada na Aldeia Pykatoti

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado dos Povos Indígenas (Sepi), realiza a primeira etapa da “Caravana dos Povos Indígenas Rumo à COP 30”. A ação acontece desde ontem, domingo, 16, até amanhã desta segunda-feira, 17, na Aldeia Pykatoti, a Terra Indígena Menkragnotire, no distrito de Castelo dos Sonhos, município de Altamira, sudoeste do Pará.

A iniciativa promove ações de sensibilização, mobilização, formação de lideranças indígenas, entre jovens e adultos para debates, informação e articulação de lideranças indígenas. O foco é ampliar o protagonismo dos povos indígenas na Conferência das Nações Unidas Sobre Mudanças Climáticas de 2025, a “COP das Florestas”, que será realizada em Belém, entre os dias 10 e 21 de novembro deste ano.

“É muito bom trazer essas informações até a nossa aldeia. A realização da COP aqui no Brasil, no Pará, é importante. Falando de clima e mudanças climáticas, o centro é o Brasil. Não só para nós, indígenas, mas para todos que preservam a natureza, é importante trazer isso para nós. Nós, povos indígenas, somos quem mais defende essa preservação. Somos defensores da natureza”, disse Takagmoro Kaiapó, comunicador Indígena.

Durante a caravana, estão sendo realizadas oficinas de produção audiovisual para qualificar jovens indígenas a contar suas próprias histórias e divulgar suas pautas. Um dos participantes da formação, Takakrua Kaiapó, outro comunicador indígena da região, ressaltou a importância do aprendizado.

“É uma grande oportunidade. Com essa oficina, aprendi a usar as ferramentas certas para mostrar a realidade do nosso povo. Agora, podemos registrar o que acontece em nosso território e levar nossa mensagem ao mundo”, disse.

DEBATES CLIMÁTICOS

Além da formação em comunicação, a caravana está promovendo debates sobre a preservação ambiental e estratégias locais para a adaptação às mudanças climáticas, que possam ser apresentadas de forma ativa pelos indígenas na COP 30. A iniciativa do governo estadual é mostrar que a floresta e seus povos precisam estar no centro das discussões climáticas globais.

Para Irengrangra Kaiapó, coordenadora do local do Sistema de Ensino Modular Indígena (Somei), a realização da caravana fomenta o diálogo e a oportunidade dos povos indígenas serem ouvidos sobre a proteção das florestas e rios.

“Essa caravana é importante para nós, porque é algo relacionado ao clima. A participação dos jovens e mulheres também é necessária, para eles saberem a importância do que será debatido. Esperamos que as pessoas que os líderes mundiais que irão participar da COP ouçam as nossas vozes, da importância da preservação da natureza”, ressaltou.

DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS

Um tema destaque entre os povos indígenas é a demarcação de Terras Indígenas, considerada ação estratégica mais eficaz para mitigar os impactos causados pelas mudanças climáticas. “Defender os territórios é defender a vida”, reforçou a titular da Sepi, Puyr Tembé.

A secretária da Sepi, Puyr Tembé, também, destacou: “os povos indígenas são os verdadeiros guardiões da floresta e precisam estar no centro das discussões sobre mudanças climáticas. Queremos garantir que suas vozes sejam ouvidas na COP 30 e que suas demandas sejam levadas para o debate global”.

A jornada da caravana continuará a percorrer outras comunidades indígenas do Pará, para promover diálogos e fortalecer a representatividade indígena na luta contra as mudanças climáticas.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias