quinta-feira, setembro 4, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeCÍRIO 2025
CÍRIO 2025

Caravanas dos Peregrinos de Nazaré já podem se cadastrar no site oficial

O projeto oferece apoio logístico, segurança e pontos de atendimento aos romeiros que caminham até Belém para o Círio de Nazaré.

Já estão abertas as inscrições para os grupos de romeiros que participarão do tradicional trajeto até Belém durante a semana do Círio de Nazaré. De 6 a 11 de outubro, a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), em parceria com diversas instituições, oferecerá apoio logístico e assistência a romeiros que se deslocam a pé ou de bicicleta, principalmente vindos de municípios do nordeste paraense.

O suporte será oferecido por meio do projeto “Peregrinos de Nazaré”, criado em 2016 para garantir mais segurança e acolhimento aos devotos que percorrem longas distâncias até a Basílica Santuário de Nazaré.

A DFN solicita que os interessados façam o cadastro o quanto antes, por meio do site oficial: www.ciriodenazare.com.br/peregrinos-de-nazare. Durante o período de atendimento, entre 6 e 11 de outubro, as instituições parceiras estarão posicionadas no trecho entre os municípios de Castanhal e Belém, com 17 pontos de apoio: sendo 5 na Alça Viária (PA-483) e 12 na BR-316. As inscrições encerram em 5 de outubro.

“O cadastro é essencial para identificarmos os grupos e podermos oferecer apoio adequado, acionar os órgãos de segurança e garantir a chegada segura desses devotos. Também conseguimos organizar melhor o acolhimento na chegada à Basílica e à Casa de Plácido”, explica Franco Marcial, diretor de Procissões da DFN.

O projeto “Peregrinos de Nazaré” conta com o apoio de diversas instituições, entre elas, Arquidiocese de Belém, Arquidiocese de Castanhal, Secretaria de Estado de Turismo (SETUR), Secretaria de Estado de Saúde (SESPA), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, SESI e Cruz Vermelha.

Histórico da Romaria a pé

A tradicional Romaria Castanhal–Belém teve início no começo da década de 1980, quando pequenos grupos de devotos percorriam a pé os cerca de 78 km entre os dois municípios. Hoje, a prática se expandiu, com centenas de peregrinos vindos de diferentes cidades do Pará, principalmente na semana que antecede o Círio, em manifestações de fé que marcam o maior evento religioso do Brasil.

O Círio 2025

O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém.

Até o momento, a Festa de Nazaré tem como patrocinadores master Banpará, Instituto Cultural Vale e Hydro. Como patrocinadores Alubar, CN Produções, Belágua, Belém Bioenergia Brasil, Cresol, Energéticos Bally, Econômico Comércio de Alimentos, FIEPA, Equatorial Energia, GAV Resorts, Gráfica Miriti, Guamá Resíduos, ITA Center Park, Magazine Luiza, Pag Bank, Sebrae, Rodrigues Colchões, Sudam e Tramontina. Como apoiadores master Afya Educacional, Alucar, Artemyn, Bagliolli Dammski Bulhões e Costa Advogados, Natura e Jefferson. E mais 108 apoiadores.

Imagem: Soraya Montanheiro

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Vídeo: terremoto no Afeganistão: número de mortos ultrapassa 2,2 mil
Próximo artigo
Vídeo: brasileiro fica ferido em acidente com bondinho em Lisboa

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,283FansLike
3,609FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315