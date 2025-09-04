Caravanas dos Peregrinos de Nazaré já podem se cadastrar no site oficial

O projeto oferece apoio logístico, segurança e pontos de atendimento aos romeiros que caminham até Belém para o Círio de Nazaré.

Já estão abertas as inscrições para os grupos de romeiros que participarão do tradicional trajeto até Belém durante a semana do Círio de Nazaré. De 6 a 11 de outubro, a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), em parceria com diversas instituições, oferecerá apoio logístico e assistência a romeiros que se deslocam a pé ou de bicicleta, principalmente vindos de municípios do nordeste paraense.

O suporte será oferecido por meio do projeto “Peregrinos de Nazaré”, criado em 2016 para garantir mais segurança e acolhimento aos devotos que percorrem longas distâncias até a Basílica Santuário de Nazaré.

A DFN solicita que os interessados façam o cadastro o quanto antes, por meio do site oficial: www.ciriodenazare.com.br/peregrinos-de-nazare. Durante o período de atendimento, entre 6 e 11 de outubro, as instituições parceiras estarão posicionadas no trecho entre os municípios de Castanhal e Belém, com 17 pontos de apoio: sendo 5 na Alça Viária (PA-483) e 12 na BR-316. As inscrições encerram em 5 de outubro.

“O cadastro é essencial para identificarmos os grupos e podermos oferecer apoio adequado, acionar os órgãos de segurança e garantir a chegada segura desses devotos. Também conseguimos organizar melhor o acolhimento na chegada à Basílica e à Casa de Plácido”, explica Franco Marcial, diretor de Procissões da DFN.

O projeto “Peregrinos de Nazaré” conta com o apoio de diversas instituições, entre elas, Arquidiocese de Belém, Arquidiocese de Castanhal, Secretaria de Estado de Turismo (SETUR), Secretaria de Estado de Saúde (SESPA), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, SESI e Cruz Vermelha.

Histórico da Romaria a pé

A tradicional Romaria Castanhal–Belém teve início no começo da década de 1980, quando pequenos grupos de devotos percorriam a pé os cerca de 78 km entre os dois municípios. Hoje, a prática se expandiu, com centenas de peregrinos vindos de diferentes cidades do Pará, principalmente na semana que antecede o Círio, em manifestações de fé que marcam o maior evento religioso do Brasil.

O Círio 2025

O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém.

Imagem: Soraya Montanheiro