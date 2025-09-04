quinta-feira, setembro 4, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSEGURANÇA
SEGURANÇA

Vídeo: brasileiro fica ferido em acidente com bondinho em Lisboa

As autoridades confirmaram 16 mortes no descarrilamento.

Um brasileiro ficou ferido no acidente com o Elevador da Glória, em Lisboa. A informação foi confirmada à CNN pelo cônsul-geral do Brasil na capital portuguesa, Alessandro Candeas.

O diplomata informou que o brasileiro foi atendido e já recebeu alta. O descarrilamento, ocorrido na quarta-feira (4), causou a morte de 16 pessoas, segundo o primeiro-ministro de Portugal, Luis Montenegro. Entre os mortos, não há brasileiros.

Pelo menos cinco pessoas permanecem internadas em estado grave. Uma investigação foi iniciada para apurar as causas do acidente.

Detalhes da tragédia
O acidente teria acontecido após o rompimento do cabo do vagão, que descia a rampa de 265 metros, perdeu o freio e descarrilou em uma curva, colidindo com um prédio.

A linha, inaugurada em 1885, conecta a Praça dos Restauradores ao Bairro Alto e transporta cerca de 3 milhões de passageiros por ano.

Entre os mortos, estão cidadãos de Portugal, Alemanha, Espanha, Coreia, Cabo Verde, Canadá, Itália, França, Suíça e Marrocos. No total, 38 pessoas foram envolvidas no acidente.

A mídia local noticiou que uma família alemã, com um filho de três anos que teve ferimentos leves, estava entre as vítimas. O pai morreu e a mãe ficou gravemente ferida.

Reprodução CNN Portugal

Se inscreva no canal:

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Caravanas dos Peregrinos de Nazaré já podem se cadastrar no site oficial
Próximo artigo
Festival celebra a força da cozinha periférica e das mulheres da Vila da Barca em Belém

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,283FansLike
3,609FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315