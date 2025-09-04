Vídeo: brasileiro fica ferido em acidente com bondinho em Lisboa

As autoridades confirmaram 16 mortes no descarrilamento.

Um brasileiro ficou ferido no acidente com o Elevador da Glória, em Lisboa. A informação foi confirmada à CNN pelo cônsul-geral do Brasil na capital portuguesa, Alessandro Candeas.

O diplomata informou que o brasileiro foi atendido e já recebeu alta. O descarrilamento, ocorrido na quarta-feira (4), causou a morte de 16 pessoas, segundo o primeiro-ministro de Portugal, Luis Montenegro. Entre os mortos, não há brasileiros.

Pelo menos cinco pessoas permanecem internadas em estado grave. Uma investigação foi iniciada para apurar as causas do acidente.

Detalhes da tragédia

O acidente teria acontecido após o rompimento do cabo do vagão, que descia a rampa de 265 metros, perdeu o freio e descarrilou em uma curva, colidindo com um prédio.

A linha, inaugurada em 1885, conecta a Praça dos Restauradores ao Bairro Alto e transporta cerca de 3 milhões de passageiros por ano.

Entre os mortos, estão cidadãos de Portugal, Alemanha, Espanha, Coreia, Cabo Verde, Canadá, Itália, França, Suíça e Marrocos. No total, 38 pessoas foram envolvidas no acidente.

A mídia local noticiou que uma família alemã, com um filho de três anos que teve ferimentos leves, estava entre as vítimas. O pai morreu e a mãe ficou gravemente ferida.

Reprodução CNN Portugal

