Carro pega fogo e desce rua de ré em chamas em Campinas



Uma cena de pânico foi registrada na noite de terça-feira (3) no bairro Vila Vitória, em Campinas. Um carro pegou fogo e, ao perder o freio, desceu uma rua de ré em chamas, quase atingindo pedestres. O incidente só terminou quando o veículo colidiu com outro carro estacionado.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o carro desce a ladeira desgovernado. Moradores da região tentaram, com baldes de água, controlar o incêndio, mas as chamas só foram apagadas com a chegada do Corpo de Bombeiros. Felizmente, ninguém se feriu.

Se inscreva no canal: