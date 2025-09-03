quarta-feira, setembro 3, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSEGURANÇA
SEGURANÇA

Carro pega fogo e desce rua de ré em chamas em Campinas


Uma cena de pânico foi registrada na noite de terça-feira (3) no bairro Vila Vitória, em Campinas. Um carro pegou fogo e, ao perder o freio, desceu uma rua de ré em chamas, quase atingindo pedestres. O incidente só terminou quando o veículo colidiu com outro carro estacionado.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o carro desce a ladeira desgovernado. Moradores da região tentaram, com baldes de água, controlar o incêndio, mas as chamas só foram apagadas com a chegada do Corpo de Bombeiros. Felizmente, ninguém se feriu.

Se inscreva no canal:

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Velório de “Água, Caralh” acontece nesta quarta-feira 3 em Ananindeua
Próximo artigo
Mais 5.250 moradias serão contratadas no Minha Casa, Minha Vida Entidades. Pará vai receber 613 unidades

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,282FansLike
3,609FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315