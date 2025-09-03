quarta-feira, setembro 3, 2025
Velório de “Água, Caralh” acontece nesta quarta-feira 3 em Ananindeua

O velório de Roberto Carlos Silva, conhecido como o vendedor de água “Água, Caralh*”, foi realizado nesta quarta-feira (3), das 5h às 14h, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém. A notícia foi confirmada por fontes locais e veículos de imprensa da região.

Roberto morreu na madrugada de segunda-feira (1º), aos 52 anos, vítima de um infarto em Santana (AP), onde estava nos últimos dias. A comoção se espalhou rapidamente, e familiares, amigos e admiradores se mobilizaram para arrecadar recursos e trazer o corpo de volta a Belém, atendendo ao desejo dos filhos de dar à despedida o caráter digno que ele sempre teve em vida.

“Água, Caralh*” era presença marcante nos estádios de futebol paraenses, com seu jeito espontâneo e sorriso fácil ao vender água entre as torcidas. Dono de um bordão que virou símbolo dos jogos, ele conquistava a todos com sua simpatia, sendo uma figura querida e parte da cultura popular dos dias de partida.

Essa despedida representa muito mais do que um momento de luto: é o adeus a um ícone que levou leveza e resistência nos espaços públicos da nossa cidade. A Rua Alacid Nunes reuniu quem o admirava torcedores, colegas, vizinhos e admiradores  para homenagear sua trajetória com gratidão e afeto.

Imagem: Reprodução O Liberal

