Casa das Artes promove bate-papo sobre protagonismo feminino nos quadrinhos amazônidas nesta quinta

Nesta quinta-feira, 5 de junho, a Casa das Artes recebe o bate-papo “Mulheres e Quadrinhos”, um evento gratuito que inicia às 19h, com vagas limitadas a 20 participantes. A atividade é voltada para artistas, estudantes, pesquisadores e curadores de artes, maiores de 18 anos, e oferece certificado de participação com carga horária de duas horas.

O encontro propõe uma reflexão sobre a presença da mulher amazônida no universo das histórias em quadrinhos, desde os bastidores até o protagonismo nas narrativas. A proposta é quebrar paradigmas e estereótipos, valorizando símbolos e arquétipos que contribuem para transformar o cenário das HQs na região.

O bate-papo contará com Mandy Modesto, mestre em História, Crítica e Educação em Arte pela UFPA, ilustradora, quadrinista e integrante do coletivo MARPARÁ de mulheres artistas do Pará, além de ex-editora do Coletivo Açaí Pesado. Junto a ela, participa Maiara Malato, também ilustradora e quadrinista formada pela UFPA e atuante há mais de uma década no Curro Velho.

“É muito importante proporcionar momentos como o bate-papo ‘Mulheres e Quadrinhos’, para percebermos a força desse panorama, nos articularmos e inspirarmos mais pessoas a participarem do universo das histórias em quadrinhos”, destaca Mandy Modesto.

O evento será realizado na Casa das Artes, localizada na Rua Dom Alberto Gaudêncio Ramos, 236, ao lado da Basílica de Nazaré.

Serviço:

Data: 05/06/2025

Horário: 19h

Local: Casa das Artes Rua Dom Alberto Gaudêncio Ramos, 236 (ao lado da Basílica de Nazaré)

Vagas: 20

Carga Horária: 2h (com certificado mediante 90% de presença)

Público-alvo: Artistas, estudantes, pesquisadores e curadores de artes e áreas afins

Pré-requisito: A partir de 18 anos

Gratuito