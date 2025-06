Governo entrega equipamentos e fortalece a Segurança Pública do Pará

O Governo do Estado realizou ontem, terça-feira, 03, no Boulevard das Feiras, na Estação das Docas, em Belém, a entrega dos novos equipamentos para ampliar e fortalecer as ações de Segurança Pública no Pará. Entre os equipamentos entregues pelo governador, Helder Barbalho, estão submetralhadoras, trajes antibomba, maletas para perícias papiloscópica e local de crime, raio-x portátil, magnificadores ópticos, lasers e uma viatura policial.

No evento, o chefe do Executivo estadual reforçou que hoje, mais um passo na estruturação e fortalecimento do sistema de segurança pública do Pará foi dado a partir dos novos investimentos realizados, a partir das entregas das 400 submetralhadoras, equipamentos estes que estarão disponíveis imediatamente para uso em campo.

“A partir das entregas de hoje, vamos fortalecer as ações da Polícia Civil do nosso estado, inclusive com olhar ao grupo especializado, ao time que faz um enfrentamento direto, não apenas investigativo, mas direto à criminalidade no Pará. Sendo assim, é muito importante que possamos estar bem equipados para combater a criminalidade. Além disto, hoje fortalecemos ações vinculadas à nossa polícia científica com equipamentos para perícia”, destacou Helder Barbalho.

Ainda conforme o governador, também foram entregues dois importantes equipamentos de trajes antibomba.

“Hoje também entregamos os trajes antibomba, que são muito importantes, pois o Estado se estrutura para eventos internacionais e isso reforça a estratégia de combate nesse sentido, dessa especificidade de equipamentos de segurança, por meio de equipamentos modernos que chegam para fortalecer essa infraestrutura”.

O governador também fez a entrega de uma viatura, a qual, segundo ele reforçou, “é muito simbólica dentro das ações que estão sendo feitas pela Polícia Civil do Pará”.

“Além dos equipamentos, estamos entregando uma viatura, um veículo que foi capturado a partir de operação da Polícia Civil contra bets ilegais e era fruto de jogos de azar para lesar as pessoas, lesar as famílias, lesar a sociedade. Então, a partir da investigação robusta da Polícia Civil do Pará e por decisão da Justiça, este bem, que estava até então sendo usado pelo líder desta bet irregular, agora passa a servir ao estado como uma viatura oficial, demonstrando que o Pará combate o crime e desmobiliza financeiramente as associações criminosas, desarticulando e fazendo com que a ação proveniente de crime passe a ter uso em prol da sociedade, contribuindo no combate continuado da criminalidade. Sendo assim, parabéns a nossa Polícia Civil, Parabéns a Polícia Militar e a Polícia Científica, ao Corpo de Bombeiros e a todo o sistema liderado pela Segup”, falou o chefe do executivo estadual.

Os recursos dos investimentos são superiores a R$ 6 milhões de reais, oriundos do tesouro estadual e dos Fundos de Investimento Estaduais e Federais de Segurança Pública. Serão contemplados com os equipamentos as Polícias Civil, Militar e Científica, fortalecendo as atividades e ações realizadas no estado.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, enfatizou a importante entrega para o estado, dentre vários realizados ao longo dos primeiros cinco meses de 2025.

“Temos feito grandes entregas, não só investimentos em equipamentos, mas também em inteligência e capacitação. Além disso, hoje entregamos equipamentos como traje antibomba para que o nosso BOPE da Polícia Militar possa atuar em grandes eventos, em situações delicadas. Estamos reforçando ainda mais a Delegacia do Turista criada recentemente, entregando uma viatura nova para atender melhor as ocorrências envolvendo turistas. E ainda equipamentos periciais que vão melhorar ainda mais a eficácia das nossas ações e investigações, garantindo a melhor prestação de serviço à população”, disse o titular da Segup.

ARMAMENTO

No evento de entrega, a Polícia Civil recebeu 400 submetralhadoras MPX calibre 9x19MM, da marca Sig Sauer, adquiridas por meio de contratação internacional e que serão utilizadas nas ações da Polícia Civil no combate à criminalidade. Os armamentos estão orçados em R$ 4.704.000,00 oriundos do Fundo de Investimento de Segurança Pública (Fisp), vinculado à Segup. A Polícia Civil recebeu também uma nova viatura que vai reforçar as ações na Delegacia do Turista, entregue no mês de maio, e ainda duas maletas de papiloscopia.

“Recebemos uma aquisição muito importante, são armamentos modernos e de uma precisão muito grande, maletas para o trabalho da Papiloscopia que é desenvolvido durante as investigações, onde há necessidade de você detectar a presença de material de impressão digital para fazer a comparação com algum suspeito. E hoje ainda recebemos um veículo BMW apreendido pela Justiça através da Polícia Civil e foi colocado à disposição da instituição para o trabalho da Delegacia do Turista. Inclusive, essa apreensão e a conversão do bem pela justiça, demonstra para a sociedade que a polícia não para o combate ao crime e aquilo que era usado pelo mal vai ser usado para o bem, fortalecendo o trabalho que vem sendo feito ao longo desses anos”, afirmou o Delegado-Geral de Polícia Civil, Benassuly.

TRAJES ANTIBOMBA

A Polícia Militar recebeu dois trajes antibomba, para equipar os militares em uso técnico, garantindo segurança e eficiência do policial militar no trabalho preventivo em caso de ameaça de detonação de artefato explosivo. Além de um raio-x portátil (Berkana), um investimento de R$ 538.773,33 e ainda 100 unidades de magnificador óptico e 20 lasers avaliados em mais de R$ 440.000,00.

“Hoje tivemos grandes entregas para a segurança pública, a Polícia Militar também sendo contemplada. Para a PM são investimentos de quase R$ 2 milhões, sendo dois trajes antibomba e também equipamentos que vão possibilitar uma melhor atuação das nossas tropas de elite, com óculos de visão noturna, miras a laser holográficas, que com certeza trarão uma possibilidade de operação muito melhor do que nós temos hoje. Agradecemos ao Governador e ao secretário de segurança pública por todo o investimento que tem sido feito na nossa corporação que tem trazido resultados que a gente percebe aí na redução da criminalidade desde janeiro de 2019”, disse o comandante-geral da Polícia Militar, Cel PM Dilson Júnior.

PERÍCIAS DO PARÁ

A Polícia Científica do Pará recebeu duas maletas para perícia de local de crime, que vão auxiliar e aprimorar o trabalho dos peritos criminais. Os equipamentos estão avaliados em R$ 60.269,26.

Foram entregues ferramentas que vão auxiliar o perito a desempenhar, principalmente, os seus trabalhos e em perícias de patrimônio, visando a preservação tanto do local de crime como dos vestígios. As maletas são compostas por indicadores, lupas, entre outros equipamentos que serão utilizados para facilitar o trabalho dos peritos em campo, contribuindo para ser um trabalho mais técnico-científico e não empírico. Com isso, cada perito que vai fazer suas perícias, vai com esse equipamento que vai facilitar a elucidação de crimes.

Ao longo desses anos, a Polícia Científica, assim como as outras forças de segurança, tem sido contemplada com investimentos. A cada ano, a PCEPA vem ganhando equipamentos, não só para uso externos, para as fases externas da perícia, como as maletas, mas também equipamentos de laboratório para a detecção de drogas, para exames toxicológicos, entre outros.

Mais investimentos para a Segurança Pública

De janeiro a maio de 2025, o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, realizou importantes entregas para o Sistema de Segurança Pública. Entre os investimentos estão: a nova sede do Grupamento Fluvial de Segurança Pública, 10 viaturas blindadas para as Polícias Civil e Militar, 20 fuzis, 2 mil coletes balísticos para a PCPA e órgãos municipais de trânsito, além do 1º Totem de Atendimento à Mulher, novos totens de segurança pública em Marituba e Bragança, além da Delegacia do Murinim.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias