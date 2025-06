Neymar é expulso e Santos perde para o Botafogo; atacante pode ter feito último jogo pelo Peixe

O Botafogo venceu o Santos por 1 a 0, neste domingo (1º), na Vila Belmiro, em partida válida pela 11ª rodada do Brasileirão. O confronto pode ter marcado a despedida de Neymar do clube, já que seu contrato vai até 30 de junho e o atacante foi expulso aos 29 minutos do segundo tempo.

Neymar recebeu o segundo cartão amarelo após empurrar a bola com a mão para o gol, num lance anulado. O camisa 10 ainda teria mais um jogo, contra o Fortaleza, no dia 12, mas, com a expulsão e a paralisação do campeonato para a Copa do Mundo de Clubes da Fifa, sua continuidade depende da renovação contratual.

Com um a mais, o Botafogo marcou aos 41 minutos com Artur, que cruzou da direita e surpreendeu o goleiro Gabriel Brazão. Foi o primeiro gol do Glorioso como visitante no torneio. O time carioca chegou a 15 pontos e ocupa, por ora, a oitava posição. O Santos, com oito pontos, segue na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com apenas duas vitórias em 11 jogos.

Outros destaques da rodada:

O Grêmio venceu o Juventude por 2 a 0 no Alfredo Jaconi, alcançando sua segunda vitória consecutiva e subindo para a décima colocação, com 15 pontos. O Juventude permanece na zona de rebaixamento, em 19º, com oito pontos e sem vencer há oito rodadas.

O Mirassol superou o Sport por 1 a 0, com gol de pênalti de Reinaldo, e alcançou a sétima posição, com 17 pontos. O Sport segue na lanterna, com três pontos.

O Bahia venceu o São Paulo por 2 a 1, com dois gols de Willian José, e subiu para a quinta colocação, com 18 pontos. O Tricolor Paulista está em 13º, com 12 pontos. O Red Bull Bragantino bateu o Vasco por 2 a 0 em São Januário, com gols de Guilherme Lopes e Isidro Pitta. O Massa Bruta assumiu provisoriamente a liderança, com 23 pontos, enquanto o Vasco está em 15º, com 10 pontos, próximo à zona de rebaixamento

Imagem: Getty Images