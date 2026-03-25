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Cassazum retoma atividades esportivas e divulga horários das modalidades

Os associados militares do Cassazum voltaram a contar com atividades esportivas após a reorganização dos espaços destinados às práticas. A retomada contempla diferentes modalidades e ocorre em dias e horários definidos ao longo da semana. As informações são do Grupo de Trabalho criado para reorganizar as atividades e projetar a reabertura do clube. O GT é presidido pelo Suboficial da Aeronáutica, Francisco Martins que deverá ser guindado à presidente da tradicional instituição de lazer dos militares da Aeronáutica em Belém.

O voleibol é realizado às terças e quartas-feiras, nos horários de 17h30, 18h30, 19h30 e 20h30, com orientação do professor Mário. Já o futsal acontece às terças e quintas-feiras, com turmas às 14h30, 15h40 e 16h30, sob comando do professor Felipe.

As aulas de jiu-jitsu são oferecidas de segunda a sexta-feira, das 16h às 21h. Aos sábados, a modalidade ocorre das 6h às 10h e das 16h às 21h, com o professor Edyr.

O pilates funciona no Residencial 14 Bis, no salão de festas, às terças e quintas-feiras, nos horários de 8h e 9h, com a professora Lídia. No mesmo local, também são realizadas as atividades de treinamento funcional, às terças e quintas às 18h30, além dos sábados, às 9h.

A dança de salão está prevista para iniciar em abril, também no Residencial 14 Bis, com aulas conduzidas pela professora Lídia e foco em diferentes ritmos musicais.

Por Nonato Batista/Imagem: Divulgação

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