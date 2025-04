Censo Escolar do MEC anuncia crescimento de crianças negras nas creches brasileiras

Percentual é maior do que de crianças brancas pela primeira vez

Segundo dados divulgados pelo Censo Escolar do MEC, nesta quarta-feira (9), a porcentagem de crianças negras (40,2) presente nas creches brasileiras superou, no ano passado, a de brancas (38,3%) pela primeira vez na história

Especialmente nas creches públicas houve maior elevação de crianças negras: passaram de 38% para 45%. A especialista Mariana Luz, diretora executiva da entidade que atua pelos direitos da infância, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, é um percentual significativo e importante. “É a primeira vez que há um aumento do número de crianças negras na série (histórica). Também é a primeira vez que o número de crianças negras ultrapassa o de brancas na creche” destacou. A diretora também alerta para o fato de que essa elevação ainda não é suficiente, e tem potencial para ser maior, visto que há uma necessidade de um processo histórico de reparação.

Segundo a especialista, torna-se necessária a busca ativa de crianças negras para garantir o direito de estarem na sala de aula. No cenário brasileiro, a maior quantidade de crianças está em creches públicas (66%). Mariana Luz afirma que há uma boa notícia de que o Brasil vem numa crescente de matrículas na educação infantil, primeiras etapas da educação básica. “que são fases estruturantes no processo de desenvolvimento da criança.

Entre os impactos da presença das crianças na educação infantil, há um estímulo no processo cognitivo e socioemocional, no futuro, há reflexos econômicos para as pessoas segundo a especialista “Está comprovado por uma série de estudos e evidências que a educação infantil de qualidade gera retornos econômicos, como maior inserção no mercado de trabalho”. Mariana conclui que é necessário priorizar e considerar urgente essa fase de tendência de garantia do acesso. De forma geral, em relação à creche, o número de matrículas cresceu em 1,5% e 59% das crianças estão em tempo integral.

A especialista também reitera que houve, a par dos crescimentos pontuais, uma estagnação das matrículas em creche. “Embora não tenha havido retrocesso, a melhora não é significativa”. O Plano Nacional de Educação prevê uma meta de 50% das crianças em creches, atualmente essa porcentagem ainda está em 38,7%.

Por: Thays Garcia