Confundido com assaltante jovem foi morto em Belém

O homem identificado como Jackson tinha 25 anos, e estava como passageiro em um Uber moto chamado Willian Barbosa, após sair da Ceasa, havia solicitado uma corrida no aplicativo, e estava a caminho de um exame admissional. No trajeto próximo à avenida Almirante Barroso Jackson e o moto Uber, tentou ajudar uma mulher que acabava de ter sido assaltada, o suspeito fugiu pela Travessa Barão Triunfo, enquanto Jackson e Willian tentavam perseguir o assaltante.

No trajeto os dois jovens foram confundidos por um suposto Policial que estava armado num carro, e atirou contra os dois. Jackson foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. William estava internado no hospital, que informou a sua morte na noite da terça-feira (08). A polícia está ouvindo testemunhas, e analisando imagens de câmeras, tentando identificar o suspeito que atirou contra as vítimas. Jackson, deixa uma menina de 8 anos e um menino de 6, o velório aconteceu nesta quarta-feira (09), dia em que completaria 25 anos. As famílias de busca justiça pela perda do familiar.

Por: Thays Garcia