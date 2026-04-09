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Estação das Docas recebe programação gratuita do Pôr do Som durante todo o mês

Projeto reforça a identidade paraense ao levar grupos de ritmos amazônicos para o palco da orla; confira as datas.

Os fins de semana de abril em Belém ganham um ritmo especial com o retorno do projeto Pôr do Som, na Estação das Docas. Com apresentações gratuitas nos dias 11 e 18, o evento une música, dança e tradição na orla do complexo, proporcionando uma experiência cultural completa no horário do pôr do sol, a partir das 17h30.

A iniciativa, promovida pelo Governo do Estado e pela Organização Social Pará 2000, reafirma o compromisso de democratizar o acesso à cultura e oferecer lazer de qualidade para moradores e turistas que frequentam a “janela para o rio” mais famosa da cidade.

Formação social e raízes caboclas

A programação deste sábado (11) fica por conta do Grupo Pará Caboclo. Com 16 anos de trajetória, o coletivo surgiu com um forte viés social nos bairros do Barreiro, Telégrafo e Sacramenta, utilizando a cultura popular como ferramenta de transformação para jovens.

O diretor musical e banjista do grupo, Alberto Moura, promete um espetáculo vibrante.

“Estamos muito felizes em levar nossa arte para a Estação das Docas. Será um momento pensado para emocionar e aproximar as pessoas da nossa cultura”, destaca Moura.

Continuidade e tradição

No sábado seguinte, dia 18, o palco da orla será assumido pelo grupo Ariru-Tupã, que dará continuidade à celebração dos ritmos amazônicos, convidando o público a participar das tradicionais rodas de carimbó.

Para Fernanda Scaramuzzini, gerente de Marketing e Cultura da OS Pará 2000, o projeto é uma vitrine essencial para os talentos locais.

“A proposta do Pôr do Som é justamente aproximar o público das nossas expressões culturais em um espaço democrático e acessível”, ressalta.

Serviço:
Projeto Pôr do Som
Datas: 11 e 18 de abril
Horário: 17h30 às 19h
Local: Orla do Armazém 3 – Estação das Docas
Entrada gratuita

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