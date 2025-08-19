terça-feira, agosto 19, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeCOP 30
COP 30

Hotel Vila Galé lança plataforma para contratar profissionais para a COP30

O Governo do Pará lançou um programa para conectar trabalhadores qualificados e o setor hoteleiro, preparando-os para a conferência climática em novembro

O Governo do Pará, em parceria com o Hotel Vila Galé, iniciou um mutirão de empregos para selecionar a equipe do novo Vila Galé Collection Amazônia. As vagas foram divulgadas na plataforma Profissionais COP30, que conecta trabalhadores qualificados a empresas de turismo, hotelaria e gastronomia.

O hotel abriu 100 vagas no primeiro momento, priorizando os candidatos que participaram do programa Capacita COP30, mas a seleção também está aberta ao público em geral. A secretária da Sectet, Victor Dias, afirmou que a iniciativa visa garantir a inserção de mão de obra qualificada no mercado em preparação para a COP30. “A parceria com o Vila Galé é um exemplo de como o programa já está transformando vidas”, destacou.

Processo Seletivo e Perfil dos Candidatos
A seleção presencial acontece nos dias 22, 23 e 24 de agosto, das 8h às 12h, no Instituto de Educação do Estado do Pará (IEEP). Os interessados devem levar documento de identidade e currículo impresso. As oportunidades são para áreas como recepção, manutenção, cozinha, bar e spa, com vagas para cargos operacionais e de liderança.

Segundo Marina Mendonça, coordenadora de Treinamento e Seleção do Vila Galé, a parceria com o governo tem sido fundamental. Para os cargos de liderança, a experiência é um diferencial, enquanto nas demais funções, a prioridade é por profissionais motivados, dispostos a aprender e com bom relacionamento com o público.

Conheça o novo Hotel e o Programa Capacita COP30
O Vila Galé Collection Amazônia é um marco para o turismo local. Localizado no Porto Futuro II, o empreendimento tem 227 apartamentos, restaurante com gastronomia amazônica, spa e diversas áreas de lazer, incluindo piscinas e salões de eventos.

A iniciativa de qualificação do Governo do Pará, o programa Capacita COP30, já certificou mais de 22 mil profissionais com cursos gratuitos nas áreas de turismo, gastronomia e infraestrutura, preparando a população para as demandas do mercado de trabalho durante a conferência em novembro.

Serviço: Mutirão de empregos Vila Galé Collection Amazônia

Data: 22, 23 e 24 de agosto

Local: Instituto de Educação do Estado do Pará (IEEP) – Rua Gama Abreu, 256, bairro da Campina

Horário: 8h às 12h

Inscriçõesprofissionaiscop30.pa.gov.br

Foto: Rodrigo Pinheiro / Ag.Pará

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Mutirão oferece 100 vagas em novo hotel em Belém; veja como participar
Próximo artigo
Chocolates paraenses conquistam o pódio em concurso nacional

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

48,870FansLike
3,614FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Webbanner_320x320px
Webbanner_320x320px
Verão2025_320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315