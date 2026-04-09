sexta-feira, abril 10, 2026
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Circuito Maravilha celebra o legado de Mestre Vieira nesta sexta (10) no Cine Guanabara

Programação na Estação Cultural de Icoaraci exalta a guitarrada e a trajetória do instrumentista que revolucionou a música paraense.

O Cine Guanabara, na Estação Cultural de Icoaraci, será palco nesta sexta-feira (10) de uma imersão sonora e histórica. O projeto “Circuito Maravilha – Guitarrada, Pesquisa e Memória” chega à Vila Sorriso com uma programação gratuita dedicada a celebrar o legado de Mestre Vieira, o eterno criador da guitarrada.

O evento, que une música, debate e cinema, busca não apenas homenagear o instrumentista, mas também fortalecer a memória de um dos gêneros mais autênticos da identidade paraense.

Mesa de Debate e Documentário

A programação começa com uma mesa de debate sobre “Tradição e Criação na Música Paraense”, discutindo as raízes e as inovações que mantêm o gênero vivo. Em seguida, o público poderá conferir a exibição do documentário “Coisa Maravilha – A Invenção da Guitarrada”, dirigido pela jornalista Luciana Medeiros, que detalha a trajetória revolucionária de Vieira e sua influência na música da Amazônia.

A iniciativa foi contemplada pelo Edital da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), via Secult e Fadesp, com realização do Ministério da Cultura e da Holofote Virtual Produções Artísticas.

Formação para Artistas e Produtores

Além das atividades desta sexta, o Circuito Maravilha também foca na capacitação. No dia 18 de abril, o projeto realiza oficinas voltadas para quem atua no cenário artístico:

  • Comunicação para artistas e projetos culturais.
  • Documentário Musical e Montagem.

Inscrições e Vagas

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas antecipadamente por meio de formulários online ou presencialmente, conforme a disponibilidade de vagas no local. Para garantir a participação nas mesas e oficinas, os interessados devem acessar os links de inscrição disponíveis nas redes oficiais do projeto e da Estação Cultural.

Programação:

Mesa de Debates e Sessão especial de cinema 

Circuito Maravilha – Guitarrada, Pesquisa e Memória –  Oficina Presencial no Cine Guanabara – Estação Cultural de Icoaraci

Oficina: Comunicação para Artistas e Projetos Culturais – Com a jornalista Luciana Medeiros 

Serviço:

Circuito Maravilha – Guitarrada, Pesquisa e Memória

10 de abril (sexta-feira)
Local: Estação Cultural de Icoaraci – Cine Guanabara
Endereço: Rua Lopo de Castro, bairro Agulha, Icoaraci

16h – Credenciamento

17h – Mesa de debate: “Tradição e latinidade – pesquisa, circulação e criação na música paraense”
Mediação: Gustavo Lima – historiador, gestor cultural e DJ pesquisador de música latino-amazônica
Participantes:
* Lia Sophia – cantora, compositora e pesquisadora da música amazônica
* Luizinho Lins – músico, pesquisador e educador da cultura popular amazônica
* DJ Me Gusta – DJ e pesquisador de música latino-amazônica
* DJ Junior Almeida – DJ, pesquisador e colecionador de vinil
* Luciana Medeiros – jornalista, documentarista e pesquisadora

19h – Sessão especial do documentário “Coisa Maravilha – A Invenção da Guitarrada”
Direção: Luciana Medeiros
Entrega de certificados

18 de abril (sábado)
Local: Estação Cultural de Icoaraci – Cine Guanabara

9h às 12h – Oficina: Comunicação para artistas e projetos culturais (20 vagas – certificado)
Com Luciana Medeiros
Aborda estratégias de comunicação, posicionamento artístico e circulação de projetos culturais

15h às 18h – Oficina: Documentário Musical e Montagem: experiências do cinema paraense (30 vagas – certificado)
Com Felipe Cortez
Introdução ao documentário musical, linguagem, montagem e processos de criação audiovisual

banner-pmb-300x100px
Artigo anterior
Sancionadas leis para fortalecer combate à violência contra mulheres
Próximo artigo
Reforço escolar: Alunos da rede estadual recebem novos cadernos de recomposição de aprendizagem

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,537FollowersFollow
22,900SubscribersSubscribe
banner liquida avistao - 320x320
WebBanner_AnitaGerosa_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315