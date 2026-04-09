Circuito Maravilha celebra o legado de Mestre Vieira nesta sexta (10) no Cine Guanabara

Programação na Estação Cultural de Icoaraci exalta a guitarrada e a trajetória do instrumentista que revolucionou a música paraense.

O Cine Guanabara, na Estação Cultural de Icoaraci, será palco nesta sexta-feira (10) de uma imersão sonora e histórica. O projeto “Circuito Maravilha – Guitarrada, Pesquisa e Memória” chega à Vila Sorriso com uma programação gratuita dedicada a celebrar o legado de Mestre Vieira, o eterno criador da guitarrada.

O evento, que une música, debate e cinema, busca não apenas homenagear o instrumentista, mas também fortalecer a memória de um dos gêneros mais autênticos da identidade paraense.

Mesa de Debate e Documentário

A programação começa com uma mesa de debate sobre “Tradição e Criação na Música Paraense”, discutindo as raízes e as inovações que mantêm o gênero vivo. Em seguida, o público poderá conferir a exibição do documentário “Coisa Maravilha – A Invenção da Guitarrada”, dirigido pela jornalista Luciana Medeiros, que detalha a trajetória revolucionária de Vieira e sua influência na música da Amazônia.

A iniciativa foi contemplada pelo Edital da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), via Secult e Fadesp, com realização do Ministério da Cultura e da Holofote Virtual Produções Artísticas.

Formação para Artistas e Produtores

Além das atividades desta sexta, o Circuito Maravilha também foca na capacitação. No dia 18 de abril, o projeto realiza oficinas voltadas para quem atua no cenário artístico:

Comunicação para artistas e projetos culturais.

Documentário Musical e Montagem.

Inscrições e Vagas

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas antecipadamente por meio de formulários online ou presencialmente, conforme a disponibilidade de vagas no local. Para garantir a participação nas mesas e oficinas, os interessados devem acessar os links de inscrição disponíveis nas redes oficiais do projeto e da Estação Cultural.

Programação:

Mesa de Debates e Sessão especial de cinema

Circuito Maravilha – Guitarrada, Pesquisa e Memória – Oficina Presencial no Cine Guanabara – Estação Cultural de Icoaraci

Oficina: Comunicação para Artistas e Projetos Culturais – Com a jornalista Luciana Medeiros

Serviço:

Circuito Maravilha – Guitarrada, Pesquisa e Memória

10 de abril (sexta-feira)

Local: Estação Cultural de Icoaraci – Cine Guanabara

Endereço: Rua Lopo de Castro, bairro Agulha, Icoaraci

16h – Credenciamento

17h – Mesa de debate: “Tradição e latinidade – pesquisa, circulação e criação na música paraense”

Mediação: Gustavo Lima – historiador, gestor cultural e DJ pesquisador de música latino-amazônica

Participantes:

* Lia Sophia – cantora, compositora e pesquisadora da música amazônica

* Luizinho Lins – músico, pesquisador e educador da cultura popular amazônica

* DJ Me Gusta – DJ e pesquisador de música latino-amazônica

* DJ Junior Almeida – DJ, pesquisador e colecionador de vinil

* Luciana Medeiros – jornalista, documentarista e pesquisadora

19h – Sessão especial do documentário “Coisa Maravilha – A Invenção da Guitarrada”

Direção: Luciana Medeiros

Entrega de certificados

18 de abril (sábado)

Local: Estação Cultural de Icoaraci – Cine Guanabara

9h às 12h – Oficina: Comunicação para artistas e projetos culturais (20 vagas – certificado)

Com Luciana Medeiros

Aborda estratégias de comunicação, posicionamento artístico e circulação de projetos culturais

15h às 18h – Oficina: Documentário Musical e Montagem: experiências do cinema paraense (30 vagas – certificado)

Com Felipe Cortez

Introdução ao documentário musical, linguagem, montagem e processos de criação audiovisual