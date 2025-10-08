quarta-feira, outubro 8, 2025
Clássico mexicano “Amores Brutos” será exibido em 4K no Cine Líbero Luxardo

O Cine Líbero Luxardo, em Belém, vai exibir o filme mexicano Amores Brutos em versão restaurada e remasterizada em 4K, oferecendo ao público local a oportunidade de revisitar esse marco do cinema internacional com qualidade técnica aprimorada.

O clássico dirigido por Alejandro González Iñárritu será relançado nos cinemas brasileiros pela MUBI e Retrato Filmes, e a exibição no cine local entra nessa programação especial. Amores Brutos, também conhecido como Amores Perros, completa 25 anos em 2025 e permanece como um dos filmes mais reverenciados da fase inicial do diretor.

O Cine Líbero Luxardo é uma sala de exibição ligada à Fundação Cultural do Estado do Pará, com tradição em promover tanto filmes nacionais quanto internacionais e cults, valorizando o acesso à cultura cinematográfica em Belém.

Imagem: Divulgação

