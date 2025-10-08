quarta-feira, outubro 8, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
Marido de paciente internada no Ophir Loyola dá exemplo de fé e resiliência

Em meio à dor e à espera, um marido mostra força, esperança e amor enquanto acompanha sua esposa internada no Hospital Ophir Loyola, em Belém.

A história virou inspiração entre pacientes e funcionários. Ele permanece ao lado dela, participando ativamente de cada etapa do tratamento desde visitas, passando por decisões médicas, até gestos simples de carinho que se tornam força para os dois. Mesmo diante das incertezas, ele mantém fé, encorajando a esposa, compartilhando palavras de otimismo e demonstrando gratidão aos profissionais de saúde.

Para quem está do lado de fora, pode parecer um ato de coragem comum. Mas no contexto do hospital, onde expectativas vão e vêm, cada minuto de cuidado, cada visita, cada conversa tudo isso se torna parte de uma jornada maior de superação. Ele não só acompanha fisicamente, mas também emocionalmente: ouve, respira junto, ajuda no que pode e se mostra presente.

Esse exemplo humano de resiliência tem sido importante não só para ele e para ela, mas também para outras pessoas que enfrentam a internação hospitalar no Ophir Loyola. Ele lembra a todos que mesmo no sofrimento é possível manter a esperança, agradecer pelas pequenas vitórias e confiar na recuperação.

Imagem: Agência Pará

