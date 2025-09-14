Colete com peso para treino vale a pena? Veja benefícios e riscos

Acessório promete aumentar o gasto calórico e intensificar exercícios, mas exige cautela para não causar lesões em joelhos, quadris e coluna

Lucas Machado

Na busca por resultados mais eficazes na hora dos treinos, os coletes de peso conquistam espaço entre os praticantes de atividades físicas que buscam intensidade extra. O acessório, que pode ser usado em exercícios funcionais, corridas curtas e caminhadas, promete aumentar o gasto calórico e acelerar os resultados dos treinos. Apesar dessa premissa, o uso do acessório realmente gera esse impacto? E, principalmente, até que ponto ele é seguro para o corpo?

De acordo com o ortopedista e médico do esporte, Eduardo Vasconcelos, o acessório pode trazer benefícios quando usado corretamente, mas não é indicado para todas as pessoas. Sem orientação, o colete pode trazer malefícios para os treinos e para o corpo.

O que são os coletes com peso e como funcionam?

Eduardo Vasconcelos explica que os coletes são uma forma prática de carregar peso extra junto ao corpo. Diferente de halteres ou barras, eles distribuem a carga no tronco, permitindo que a pessoa realize exercícios habituais, como correr, pular ou agachar, mas com um nível maior de dificuldade. Essa sobrecarga pode aumentar o esforço cardiovascular e muscular, tornando a atividade mais intensa.

Para o especialista, o uso mais comum dos coletes é em treinos funcionais, exercícios de salto, corridas curtas, caminhadas e atividades calistênicas. Já em atividades voltadas para os membros inferiores, eles exigem mais da musculatura em movimentos básicos, como agachamentos ou avanços. “É importante destacar que o ganho de força para pernas e joelhos deve vir principalmente de exercícios resistidos com carga controlada, como musculação”, afirma o especialista.

Benefícios do uso dos coletes de peso

Apesar das ressalvas, há vantagens no uso correto dos coletes de peso. Para Eduardo, entre elas estão o aumento do gasto calórico, intensificação da resistência cardiovascular, maior recrutamento muscular e estímulo à densidade óssea. “É um recurso que pode tornar o treino mais eficiente, desde que usado com equilíbrio”, destaca.

Ainda sobre gasto calórico, Eduardo afirma que o colete sozinho não é o condutor do emagrecimento. O uso do acessório precisa estar aliado a uma rotina regular de treinos e alimentação equilibrada.

Riscos e contraindicações do uso dos coletes de peso

Como todo recurso que aumenta a intensidade do treino, os coletes exigem cautela. De acordo com Eduardo, o uso incorreto pode provocar sobrecarga nas articulações, principalmente nos joelhos e na coluna. “Isso aumenta o risco de lesões como condropatia patelar, lesões meniscais e lombalgias”, pontua o médico.

O especialista ainda afirma que o uso incorreto ou indevido do acessório pode alterar a postura e a técnica de execução de alguns exercícios, criando compensações que favorecem dores musculares e tendinite.

Nesse sentido, o colete não é um recurso que deve ser utilizado por qualquer pessoa. Iniciantes na prática de atividades físicas, por exemplo, não devem começar com o uso desse tipo de recurso. Eduardo destaca que idosos, pessoas com histórico de dor lombar, hérnia de disco, artrose ou lesões prévias nos joelhos e quadris também precisam evitar ou ter acompanhamento profissional muito próximo.

Como usar com segurança?

Para quem já tem uma base sólida de treino e quer experimentar, o médico recomenda começar com cargas leves. “O ideal é iniciar com 5% a 10% do peso corporal, respeitando sempre a técnica e a postura. A progressão deve ser gradual, observando se não há dor ou desconforto articular. Nunca se deve começar com cargas altas”, orienta.

O médico ainda dá mais dicas de uso do acessório. As principais orientações são:

Começar com cargas baixas e aumentar de forma progressiva;

Usar em treinos específicos, de curta duração, e não em todas as sessões;

Associar sempre a um programa de fortalecimento muscular, principalmente para membros inferiores;

Evitar o uso se houver dor no joelho, quadril ou coluna;

Procurar orientação de um profissional de educação física ou médico do esporte para individualizar a indicação.

Na visão do especialista, os coletes com peso podem ser úteis, mas não são indispensáveis. Eles devem ser usados com cautela, preparo físico e acompanhamento profissional para não se tornarem vilões durante a prática de exercícios.

Canva