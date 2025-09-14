domingo, setembro 14, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeEDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO

Seleções e concursos em PE oferecem 347 vagas com salários de mais de R$ 13 mil; saiba como se inscrever

Há oportunidades para diversos cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior em diversas instituições e cidades do estado.

Por g1 Pernambuco

Ao menos 347 vagas são oferecidas em concursos públicos e seleções simplificadas que estão com inscrições abertas em Pernambuco. As oportunidades incluem cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários de até R$ 13,2 mil.

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Prefeitura de Angelim

Autarquia do Ensino Superior de Garanhuns (Aesga)

Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe)

Prefeitura de Cupira

  • Inscrições até 9 de outubro;
  • 46 vagas para cargos de gestão escolar;
  • Salários variam conforme o cargo e o número de alunos na escola;
  • Confira o edital.

Prefeitura de Flores

  • Inscrições de segunda (15) a 15 de outubro;
  • 43 vagas em cargos de ensino médio e superior;
  • Salários de até R$ 9 mil;
  • Confira o edital.

Foto: katemangostar/Freepik

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Colete com peso para treino vale a pena? Veja benefícios e riscos
Próximo artigo
Como funcionam programas que monitoram funcionários no home office

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,274FansLike
3,606FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315