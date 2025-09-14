Seleções e concursos em PE oferecem 347 vagas com salários de mais de R$ 13 mil; saiba como se inscrever

Há oportunidades para diversos cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior em diversas instituições e cidades do estado.
Por g1 Pernambuco
Ao menos 347 vagas são oferecidas em concursos públicos e seleções simplificadas que estão com inscrições abertas em Pernambuco. As oportunidades incluem cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários de até R$ 13,2 mil.
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
- Inscrições até 18 de setembro;
- 52 vagas para docente;
- Salários de até R$ 13,2 mil;
- Confira o edital.
Prefeitura de Angelim
- Inscrições até 18 de setembro;
- 131 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior;
- Salários de até R$ 7,5 mil;
- Confira o edital.
Autarquia do Ensino Superior de Garanhuns (Aesga)
- Inscrições até 21 de setembro;
- Seis vagas de nível médio e superior;
- Salários de até R$ 2.265,50;
- Confira o edital.
Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe)
- Inscrições até 30 de setembro;
- 69 vagas para cargos de níveis médio e superior;
- Salários de até R$ 9.585,88;
- Confira o edital.
Prefeitura de Cupira
- Inscrições até 9 de outubro;
- 46 vagas para cargos de gestão escolar;
- Salários variam conforme o cargo e o número de alunos na escola;
- Confira o edital.
Prefeitura de Flores
- Inscrições de segunda (15) a 15 de outubro;
- 43 vagas em cargos de ensino médio e superior;
- Salários de até R$ 9 mil;
- Confira o edital.
Foto: katemangostar/Freepik