COP 30: Embaixadores do sudeste asiático visitam Belém e miram parcerias

O Palácio Antonio Lemos, sede da Prefeitura Municipal de Belém, recebeu, na tarde de ontem, quinta-feira, 08, a visita de uma comitiva de representantes diplomáticos de países do sudeste asiático, como Vietnã, Camboja, Indonésia, Timor-Leste, Tailândia, Malásia e Singapura, membros da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean), que está em missão oficial à capital paraense.

Os representantes foram recepcionados pelo prefeito Igor Normando e pelo secretário executivo de Belém para a COP-30, André Godinho. Eles estavam acompanhados pelo embaixador Unaldo Vieira de Souza, coordenador de Relações Internacionais do Pará em Brasília (DF) e pela diplomata Juliana Barreto Tavares. O objetivo da visita foi estreitar relações bilaterais e explorar oportunidades de intercâmbio comercial, técnico, acadêmico, entre outros.

O prefeito Igor Normando contou aos estrangeiros um pouco sobre a história de Belém, o auge financeiro proporcionado pela economia da borracha, no final do século XIX, e as dificuldades que a cidade vem enfrentando desde o declínio econômico experimentado ainda no início do século XX. O gestor municipal também fez questão de desejar boas-vindas à comitiva e falou a respeito da preparação do município para sediar a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30), que ocorre em novembro, além do legado que a cidade deve herdar a partir desse grandioso evento.

“Hoje, com o advento da COP30, nós queremos muito fazer com que Belém volte a ter aquela pujança e que ela possa ser de fato e de direito a Capital da Amazônia. Além das nossas belezas naturais, dos nossos rios e florestas, nós temos um povo muito trabalhador, mas que ainda padece com muita pobreza e falta de oportunidades, por isso, como prefeito, me sinto na obrigação de abrir as portas da cidade para todos aqueles que podem nos ajudar a gerar novas possibilidades de crescimento para a nossa gente”, frisou.

O prefeito citou algumas obras de infraestrutura que estão sendo implantadas em Belém e que poderão, depois do evento, ser usadas para parcerias com países e empresas que estejam interessados em investir em Belém, como é o caso do Distrito de Bioeconomia, que está sendo adaptado na região do centro comercial da cidade. “Queremos que o nosso centro comercial volte a ter vida e a visibilidade que Belém terá depois da COP30 com certeza vai fazer com que muitos de vocês possam investir aqui e também divulgar suas culturas, economias, etc”, observou.

“É de extrema relevância para a política externa brasileira a aproximação com os países da Asean”, frisou o embaixador Unaldo Vieira de Souza, complementado pela diplomata Juliana Barreto. “A Asean tem sido uma parceira muito importante para o Brasil, pois nós fomos o primeiro país latino-americano a assinar com a entidade um tratado de acordo e amizade”.

O embaixador do Vietnã no Brasil, Bui Van Nghi, disse que esta é a primeira vez que visita a capital paraense e agradeceu pela acolhida. Observou que a população da cidade é muito “amigável” e parabenizou o município pela escolha da ONU para sediar a COP30. Também destacou o interesse em estreitar relações com a capital paraense e todo o potencial econômico do Estado do Pará e de Belém.

Já a embaixadora do Timor Leste no Brasil, Maria Ângela Carrascalão, frisou a proximidade daquele país com o nosso em função do idioma, já que ambos falam português, e lembrou que tinha estado na capital paraense no ano passado, para visitar estudantes timorenses que estudam em universidades locais. Ela também disse que belenenses e timorenses têm muitas coisas para ensinar e trocar uns com os outros.

Além deles, participaram do encontro o embaixador do Camboja no Brasil, Prak Nguon Hong; a embaixadora da Tailândia no Brasil, Khundhinee Aksornwong; o ministro da Embaixada das Filipinas, Joselito Chad Jacinto; o encarregado de Negócios de Singapura no Brasil, Desmond Ng; o encarregado de Negócios da Malásia no Brasil, Muhamad Muhaimin Azmi, além de assessores e secretários.

Fonte e imagens: Agência Belém