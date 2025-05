Paysandu anuncia Frontini como novo diretor de futebol e aposta em experiência para mudar rumo na Série B

O Paysandu oficializou nesta quinta-feira (8) a contratação de Carlos Esteban Frontini como novo diretor executivo de futebol masculino profissional. Aos 43 anos, o ex-atacante argentino naturalizado brasileiro chega com a missão de fortalecer a gestão do futebol no clube.

Com passagens marcantes como dirigente no Vila Nova-GO, onde atuou por quatro temporadas, Frontini se destacou pela modernização do centro de treinamento e pela reestruturação administrativa que levou o time a brigar pelas primeiras posições da Série B em 2023, por exemplo, o acesso à Série A escapou por apenas três pontos.

Apesar de ter tido uma rápida passagem pelo rival Remo em 2010, Frontini chega ao Paysandu com grande expectativa. Ele é formado em Gestão Financeira, tem certificação da CBF Academy como Executivo de Futebol e outras três especializações em Gestão Esportiva. Seu último trabalho foi como CEO do Marcílio Dias-SC.

“O Frontini fez dois grandes campeonatos da Série B no Vila. É um profissional jovem, mas com boas experiências e muito potencial. Chega para qualificar nosso departamento”, destacou Roger Aguilera, presidente do Paysandu.

Empolgado com o novo desafio, o dirigente disse que aceitou o convite de forma imediata. “Foi um acerto rápido. Quando recebi o convite, não pensei duas vezes. Acredito muito no projeto, no clube e na direção. Estou muito feliz e tenho certeza de que vamos brigar por coisas grandes”, declarou Frontini.

O momento é decisivo: o Paysandu disputa neste domingo a final do Campeonato Paraense. A expectativa é de que a conquista dê novo fôlego para a equipe na Série B do Campeonato Brasileiro.

Frontini desembarca em Belém nesta sexta-feira (9) e será apresentado oficialmente na próxima segunda-feira (12), no Estádio Banpará Curuzu.

