As amigas solidárias realizaram o primeiro Bingo de 2025 em prol da Missão Belém

Na primeira terça-feira (1) de abril, marcou um início de mês especial e cheio de generosidade em Belém. O Grupo “Amigas Solidárias” realizaram seu aguardado primeiro bingo beneficente de 2025, um evento que já se tornou tradição na cidade pela sua energia contagiante e nobre causa.

A casa de Plácido se transformou com muita alegria e esperança, acolhendo um público vibrante de mais de 300 pessoas ansiosas por participar e contribuir com as ações sociais do grupo. A atmosfera era de pura descontração, com amigos e famílias reunidos em prol de um bem maior.

Maria Olívia – Aposentada e Bingueira

Mesmo residindo em Icoaraci, a cerca de 20,6 km do centro de Belém, dona Maria Olívia fez questão de marcar presença e contribuir com o evento. ” Eu venho de Icoaraci com uma galera animada, a gente veio colaborar, ajudar e essa é nossa missão, enquanto eu estiver viva eu vou fazer isso”, afirmou.

A generosidade da comunidade se refletiu na impressionante quantidade de prêmios que foram sorteados ao longo da noite. Mais de 60 itens diversos, desde eletrodomésticos e cestas de produtos até experiências e vales-compra, fizeram a alegria dos sortudos e aqueceram ainda mais o evento. A cada número chamado, a expectativa crescia e os gritos de “bingo!” ecoavam pelo espaço, celebrando não apenas a sorte, mas também a união em torno de um propósito.

Magali Reis com as Amigas Solidárias

Magali Reis que o diga, ela não esperava a sorte grande e deixou o bingo com dois prêmios valiosos: uma TV e um ventilador que, sem dúvida, serão muito bem aproveitados. ” É muito bom participar, é muito bom contribuir. Esta é uma ação social importantíssima e eu fico muito agradecida por estar aqui e por ter ganho esses prêmios – ganhei dois, um ventilador e a TV. A caridade é para todos, todos os setores têm necessidades, e a de hoje também é importante. Contribuir para essas ações sociais é de suma importância para a sociedade em geral”, destacou.

Para completar a noite festiva, as Amigas Solidárias prepararam um cardápio recheado de delícias, com opções para todos os paladares. Os participantes puderam desfrutar de quitutes saborosos, salgados variados e doces irresistíveis, tudo preparado com carinho e dedicação para tornar a experiência ainda mais agradável.

O sucesso estrondoso deste primeiro bingo solidário de 2025 demonstra a força do trabalho em equipe e a sensibilidade da comunidade de Belém em apoiar iniciativas que fazem a diferença na vida de muitas pessoas.

Loana Uliana – Amiga Solidária

“Esse bingo foi maravilhoso, a casa totalmente cheia, foi um clima de muita alegria, uma tarde muito feliz, todo mundo confraternizando, sem nenhum contratempo, as comidas deliciosas e principalmente os prêmios estavam maravilhosos. Com essa venda vamos ajudar novamente a missão Belém, pra finalizar as obras do local que acolhe pessoas em vulnerabilidade social e assim capacitá-las para elas terem uma profissão quando saírem de lá”, afirmou Loana Uliana, que atua mais de dez anos no Grupo Amigas Solidárias.

