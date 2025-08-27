Despedida emocionada de mestre damasceno: cultura e saudade em Salvaterra

Uma multidão se reuniu na Câmara Municipal de Salvaterra, nesta quarta-feira (27), para prestar a última homenagem a Mestre Damasceno, um dos maiores ícones da cultura marajoara. O velório foi marcado por música, cânticos e manifestações de carinho de familiares, amigos e admiradores que foram agradecer e celebrar a vida do criador do Búfalo-Bumbá e do tradicional cortejo Carimbúfalo.

Nascido em 22 de julho de 1954, em Salvaterra, Damasceno Gregório dos Santos ficou conhecido nacionalmente como Mestre Damasceno, referência na música, no artesanato e nas expressões culturais do Marajó. Ao longo de sua trajetória, recebeu importantes reconhecimentos, entre eles a medalha de Comendador da Ordem do Mérito Cultural (OMC) e o título de Patrimônio Cultural Imaterial do Pará, concedido em 2023.

Sua obra ultrapassou fronteiras, inspirando documentários como “Mestre Damasceno O Resplendor da Resistência Marajoara”, de Guto Nunes, e motivando a criação do Festival de Boi-Bumbá de Mestre Damasceno, que reforça a preservação das tradições locais. Além disso, sua luta pela valorização da cultura popular foi fundamental para manter vivas brincadeiras e expressões artísticas do povo marajoara.

O clima no velório foi de despedida, mas também de celebração da vida e da arte. Canções, memórias e homenagens lembraram a força criativa de Damasceno, cuja morte aconteceu no dia em que se celebra o carimbó, ritmo tradicional do Pará uma coincidência que reforçou ainda mais a ligação de sua história com a cultura do estado.

Segundo informações apuradas, o enterro está programado para esta quinta-feira (28), em Salvaterra.

Com sua partida, Mestre Damasceno deixa um legado imortalizado não apenas nas músicas e no artesanato, mas sobretudo na identidade cultural do Marajó. Sua voz, sua criatividade e seu espírito comunitário permanecem vivos na memória coletiva de quem guarda consigo a riqueza das tradições que ele ajudou a preservar.

Da Redação de A PROVÍNCIA DO PARÁ

Imagem: Redação