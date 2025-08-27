Vídeo: “Estrela do cinema brasileiro”; a reação de Tilda Swinton ao encontrar Fernanda Torres em Veneza

As atrizes se reencontraram na abertura do festival, que acontece nesta quarta-feira (27).

Um encontro de estrelas no Festival de Veneza roubou a cena nesta quarta-feira (27). As atrizes Fernanda Torres, de 59 anos, e Tilda Swinton, de 64, protagonizaram um momento de carinho no tapete vermelho. As duas se reencontraram na abertura do evento e trocaram um abraço caloroso, além de uma selfie.

O laço entre elas ficou evidente durante o Globo de Ouro de 2025, quando ambas concorreram na mesma categoria. Tilda Swinton celebrou a vitória de Fernanda, que levou o prêmio de Melhor Atriz de Drama por sua atuação em “Ainda Estou Aqui”.

Em 2020, Fernanda Torres já havia expressado sua admiração pela atriz britânica durante uma entrevista no programa “Que História É Essa, Porchat?”. Quando questionada sobre quem ela gostaria de ser por um dia, a atriz brasileira não hesitou em responder: Tilda Swinton.

O Festival de Veneza segue até o dia 6 de setembro, com 21 produções disputando o cobiçado Leão de Ouro. Entre os cineastas que concorrem ao prêmio, estão nomes como Ben Safdie, Kathryn Bigelow, Guillermo del Toro e Yorgos Lanthimos.

Veja os filmes que competem pelo Leão de Ouro no 82º Festival de Veneza

“The Wizard of the Kremlin” , de Olivier Assayas

, de Olivier Assayas “Jay Kelly” , de Noah Baumbach

, de Noah Baumbach “The Voice of Hind Rajab”, de Kaounther ben Hania

de Kaounther ben Hania “A House of Dynamite” , de Kathryn Bigelow

, de Kathryn Bigelow “Sun Rises on Us All” , de Cai Shangjun

, de Cai Shangjun “Frankenstein” , de Guillermo del Toro

, de Guillermo del Toro “Elisa” , de Leonardo di Costanzo

, de Leonardo di Costanzo “À Pied D’œuvre” , de Valérie Donzelli

, de Valérie Donzelli “Silent Friend” , de Ildikó Enyedi

, de Ildikó Enyedi “The Testament of Ann Lee” , de Mona Fastvold

, de Mona Fastvold “Father Mother Sister Brother” , de Jim Jarmusch

, de Jim Jarmusch “Bugonia” , de Yorgos Lanthimos

, de Yorgos Lanthimos “Duse” , de Pietro Marcello

, de Pietro Marcello “Um Film Fato Per Bene” , de Franco Maresco

, de Franco Maresco “Orphan” , de Laszlo Nemes

, de Laszlo Nemes “The Stranger” , de François Ozon

, de François Ozon “No Other Choice” , de Chan-wook Park

, de Chan-wook Park “Sotto Le Nuvole” , Gianfranco Rossi

, Gianfranco Rossi “Coração de Lutador” , de Ben Safdie

, de Ben Safdie “Girl” , de Shu Qi

, de Shu Qi “La Grazia”, de Paolo Sorrentino

Foto: Aldara Zarraoa/Getty Images

Se inscreva no canal: