Dois mini laboratórios te esperam na Casa das Artes, veja como participar

A Fundação Cultural do Pará, por meio da Casa das Artes, tem a honra de convidar o público com experiência em artes cênicas para participar de dois minilaboratórios intensivos nos dias 18 e 20 de setembro, das 18h às 20h, na Sala de Dança da Casa das Artes. Os encontros serão ministrados pelos renomados artistas Socorro Lima e Antonio do Rosário, referências em dança e circo, respectivamente.

Socorro Lima, artista e pesquisadora com baixa visão, ministrará o minilab “O Corpo que Dança” no dia 18 de setembro. Com foco na acessibilidade, a atividade proporcionará uma experiência sensorial sobre o ensino de dança para pessoas com baixa visão. Destinado a maiores de 18 anos, o minilab oferece uma oportunidade única de reflexão sobre inclusão e acessibilidade na dança. Inscreva-se até 19 de setembro.

No dia 20 de setembro, Antônio do Rosário, renomado artista circense formado pela Escola Nacional de Circo, ministrará o minilab “Nuances da Matinta Pereira”. A atividade explorará as técnicas circenses no contexto de uma personagem LGBTQIA+, promovendo uma imersão na criação artística e abordando temas como cultura popular e diversidade.

As vagas são limitadas a 30 participantes para cada minilab. Haverá emissão de certificados. As inscrições online podem ser feitas até o dia 19 de setembro para o primeiro minilab e até o dia 20 de setembro para o segundo.

Serviço:



Minilab “O Corpo que Dança”

Data: 18 de setembro, de 18h às 20h

Local: Sala de Dança

Inscrições: https://abrir.link/eooAB

Período de Inscrições: 10 a 19 de setembro



Minilab “Nuances da Matinta Pereira”*

Data: 20 de setembro, de 18h às 20h

Local: Sala de Dança

Inscrições: https://abrir.link/ZXLYO

Período de Inscrições: 10 a 20 de setembro

Foto: Divulgação