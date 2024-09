Uepa abre inscrições para o Mestrado em Ensino de Matemática

A Uepa abre inscrições para 30 vagas no Mestrado Profissional em Ensino de Matemática em Belém. As inscrições, no valor de R$ 150,00, devem ser feitas online até 6 de outubro. Consulte o edital 96-2024 em www.uepa.br para mais informações.

Podem concorrer professores de Matemática da Educação Básica e graduados em Matemática. São ofertadas 18 vagas para ampla concorrência e 12 vagas reservadas para pessoas com deficiência, docentes da Uepa e técnicos administrativos (via PROQTEC).

O PPGEM oferece três linhas de pesquisa: Ensino de Matemática nos anos iniciais, Ensino de Matemática nos anos finais e Ensino de Matemática no Ensino Médio. Cada linha conta com quatro professores orientadores.

O processo seletivo conta com três etapas: prova escrita, análise documental e avaliação do currículo Lattes. O resultado final será divulgado em 2 de dezembro.

