Empate com sabor de derrota. Remo é surpreendido no Mangueirão pelo Voltaço.

O Clube do Remo empatou em 1 a 1 com o Volta Redonda-RJ jogando em casa, no Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Os gols foram marcados por Pedro Rocha, para o Leão. Sanchez descontou para o Voltaço.

Diante do resultado, o Remo somou 17 pontos, passou à segunda colocação no G4, no entanto, poderá ser superado pelo CRB, que ainda vai jogar. Mesmo assim, a equipe azulina mantém a invencibilidade nesta temporada da Segundona.

O JOGO

Esta foi a melhor partida jogada na temporada pelo Volta Redonda-RJ. Tudo levava a crer que o Remo conseguiria com facilidade mais três pontos, mas não foi o que aconteceu. A verdade é que o Leão Azul se perdeu em campo, daí ter sido surpreendido, em casa, pelos visitantes. É um empate com sabor de derrota para os azulinos em face o histórico decepcionante do clube carioca nesta temporada da Segundona.

Apesar disso, ambas as equipes tiveram chances de fazer o gol, só não aconteceu a finalização a contento, mas o Remo ficou a um passo de perder sua invencibilidade na tarde deste sábado, 24, jogando em Belém, diante do Fenômeno Azul, que montou um mosaico para protestar contra a arbitragem que, na última rodada, anulou um gol claramente legado do Leão Azul do Baenão.

O placar do jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ foi aberto aos 31 do primeiro tempo por Sanchez, do Volta Redonda. A torcida azulina ficou em pânico, mas a equipe de Daniel Paulista reagiu e deu a resposta aos 28, quando Pedro Rocha igualou tudo no Mangueirão.

A equipe paraense, já no segundo turno, partiu para o ataque, no entanto, não avançou muito, para tristeza da torcida, que volta para casa insatisfeita com o resultado. Final: Remo 1 X 1 Voltaço.

Por Roberto Barbosa/Texto e edição/Imagens: Samara Miranda/Agência Remo