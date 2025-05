John Wick 5 vai aonde nenhuma parte da série de ação ousou ir antes

Dividida em quatro partes, a franquia John Wick foi dedicada principalmente à vingança pessoal do personagem-título. Espera-se que o próximo filme da saga apresente uma história completamente diferente e surpreendente.

Reprodução Adoro Cinema –Iris Dias

Com a saga John Wick, Keanu Reeves criou seu maior monumento cinematográfico desde a franquia Matrix! Como um ex-assassino vingativo que quer eliminar os responsáveis ​​pela morte de seu amado cachorro, o astro brilhou em quatro papéis até agora como uma máquina de matar inabalável em sequências de ação avassaladoras.

A franquia John Wick se tornou cada vez mais rica em mitologia complexa ao longo dos anos e criou seu próprio universo, no qual o submundo dos assassinos profissionais, em particular, opera de acordo com suas próprias regras.

John Wick 5 deve surpreender e encantar os fãs com uma história completamente diferente

A quinta parte recentemente confirmada quer se afastar disso e seguir novos caminhos. O diretor Chad Stahelski falou à Empire sobre o fato de que a próxima parte da saga de ação não girará mais em torno da Alta Cúpula.

A saga John Wick praticamente chegou ao fim. Então a única maneira de fazer uma quinta parte é uma nova história com John Wick. Não há continuação para a Alta Cúpula. John processou sua dor. Vai ser completamente diferente e todo mundo vai ver o trailer e dizer: “Puta merda… Tenho que ver isso.”

O que Stahelski quer dizer exatamente está aberto à especulação. O maior desafio enfrentado por John Wick 5 é que o personagem de Reeves morreu no final da parte 4. Então, a nova sequência deve primeiro trazê-lo de volta dos mortos da maneira mais apropriada possível — ou contornar o problema com meios como um salto temporal para o passado, por exemplo.

Quando John Wick 5 será lançado nos cinemas?

Após o anúncio oficial, a próxima parte da franquia de ação ainda está em um estágio inicial de desenvolvimento. As filmagens não devem começar antes de 2026, o que torna realista um lançamento nos cinemas em 2027.

Antes da próxima parte da série principal, você pode assistir ao novo spin-off Bailarina com Ana de Armas no papel principal nos cinemas a partir de 5 de junho de 2025. Keanu Reeves também faz parte do spin-off.