Semana do Brincar reúne mais de 4 mil pessoas com o prefeito Igor Normando no Bosque Rodrigues Alves

Os primeiros anos de vida são os mais importantes para o desenvolvimento de um ser humano saudável, motivo pelo qual a Prefeitura de Belém, por meio da Superintendência da Primeira Infância, tem trabalhado incessantemente na construção de uma cidade amigável, funcional e acolhedora para crianças de 0 a 6 anos.

Mais um passo foi dado rumo à concretização dessas ações estratégicas com o lançamento da “Semana do Brincar” e da formalização da parceria entre a Prefeitura de Belém e a iniciativa global “Urban95”. A cerimônia foi celebrada na manhã do sábado, 24, com uma grande programação pensada para toda a família no Bosque Rodrigues Alves, bairro do Marco, em Belém (PA). Todas as atividades lúdicas e a entrada no Bosque foram gratuitas, reunindo mais de 4 mil pessoas.

“Esse foi o primeiro de tantos outros movimentos que vamos fazer aqui no Bosque e expandir para toda a cidade. Nós vamos ter a primeira praça exclusiva da primeira infância de Belém e uma das primeiras em toda a Região Norte. Esse é o nosso papel enquanto prefeitura de Belém: fazer mais e melhor para quem mais precisa”, disse o prefeito de Belém, Igor Normando.

Além das atividades para crianças, também foram oferecidas atividades de educação no trânsito, cadastro e informações sobre o CadÚnico, vacinação e outros serviços para mães e pais. Além disso, a OAB e o Pará Paz realizaram ações de conscientização sobre o Maio Laranja, mês de conscientização contra violência e exploração sexual infantil.

IMPORTANTE PARCERIA

Durante o evento, foi formalizada a parceria entre a Prefeitura de Belém e a iniciativa Urban95, um programa global da Fundação Van Leer que visa incorporar a perspectiva de bebês, crianças pequenas e seus cuidadores no planejamento urbano, nas políticas de mobilidade e nos serviços e programas voltados a esse público.

Essa parceria com a Prefeitura de Belém vai repensar os espaços públicos, os serviços e os programas de forma a pensar nesse grupo, de crianças de zero a seis anos, seus cuidadores e gestantes. Essa é a fase mais importante da vida para o desenvolvimento. O que a criança vive durante os primeiros anos vai impactar positivamente ou negativamente o resto da vida dela. Estamos aqui para poder olhar com calma e com carinho para esse público — Marieta Colucci, representante da Urban95.

A parceria entre Prefeitura e a Urban95 já sinaliza os bons frutos: a rede trabalha, atualmente, na revisão do projeto do Horto Municipal, espaço verde escolhido para ser a Praça da Primeira Infância, projeto realizado pela Prefeitura de Belém e pela Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem).

Programação cultural para toda a família

Durante todo o evento, o Bosque Rodrigues Alves esteve lotado com adultos, jovens e crianças de todas as idades que participaram das atividades lúdicas e das programações diversas, entre elas a trilha ecológica, a visita aos animais, os jogos e brincadeiras, além das apresentações culturais; uma programação completa que animou a manhã de quem decidiu visitar um dos mais belos cartões-postais de Belém.

O empresário Fabrício Soares, que levou a filha à programação, ressaltou o contato com a natureza. “Eu acho ótimo ter esse tipo de programação. Assim a gente não fica refém de shoppings e ainda estimula a ter contato com a natureza. Minha filha, por exemplo, gosta muito dos animais”.

“Foi um dia maravilhoso e a estrutura do Bosque está muito legal. Eu acho que a importância é aproximar as crianças da natureza, tirar um pouquinho da vida digital, tirar um pouquinho de casa, levar para tomar um sol e o principal: reunir. Muitas crianças aqui reunidas, ficou um clima muito legal, contou também o servidor público Evandro Antunes Costa.

Fonte e imagens: Agência Belém