Empresária é sondada a entrar no mundo político de Bragança, no Pará

A empresária Milene Abud Barbalho, esposa do jornalista, radialista, empresário e ex-deputado Joercio Barbalho, foi convidada por um grupo de políticos de Bragança, a 220 quilômetros de Belém, no nordeste do Pará, a adentrar no mundo político. O convite oficial foi feito ontem, sexta-feira, 08, Dia Internacional da Mulher, por políticos da cidade. Milene, que não está filiada a nenhuma sigla partidária, se sente lisonjeada com a sondagem, mas não definiu nada, segundo postagem do “Blog do Pero Vaz Camiha”.

Milene integra, logicamente, a família Barbalho, que labuta na política desde a década de 1950. O marido, Joercio, se mantém na política de bastidores, mas, cuida dos próprios negócios, longe da política partidária. É, portanto, um nome forte para o cargo de prefeita de Bragança ou, no mínimo, para a Câmara de Vereadores da Cidade, segundo comentam empresários e políticos mais experientes daquela cidade.

NOTA DO BLOG

“Os mais antigos diziam quando não aconteciam novidades – não há nada de novo no front – Assim poderíamos dizer hoje sobre Bragança, no nordeste paraense. No entanto a novidade de hoje, se refere à data comemorada. No dia Internacional da Mulher, grupos políticos de Bragança no Pará, tentam convencer a empresária Milene Barbalho, a adentrar no mundo da política partidária. Por enquanto ela não está filiada a nenhum partido. Mas em conversas particulares diz que poderá logo em breve se filiar em uma sigla partidária objetivando participar das eleições municipais de Bragança. Ainda não definiu qual o cargo político que pretende disputar. Mantém conversações com vários partidos.”

Imagem: Divulgação