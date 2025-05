Enem 2025: inscrições começam em 26 de maio e provas serão aplicadas em novembro

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 já tem data marcada! O Governo Federal anunciou nesta sexta-feira (9) que os estudantes interessados poderão se inscrever entre os dias 26 de maio e 6 de junho. As provas serão aplicadas em dois domingos, nos dias 9 e 16 de novembro.

O Enem é hoje a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil. Com ele, os estudantes podem concorrer a vagas em universidades públicas através do Sisu, conseguir bolsas em faculdades privadas pelo Prouni ou até financiar seus estudos com o Fies. Além disso, as notas também são aceitas em instituições de ensino em Portugal, graças a acordos firmados com o Inep.

Em publicação nas redes sociais, o ministro da Educação, Camilo Santana, reforçou a importância do exame e incentivou a participação:

“Tanto você que está no terceiro ano do ensino médio, vai concluir ou já concluiu, e quer ter a oportunidade de ir para a universidade, não perca essa chance!”

O edital completo, com informações sobre valor da taxa de inscrição e formas de pagamento, será divulgado em breve. Vale lembrar que o prazo para pedir isenção da taxa terminou em 2 de maio.

Fique atento às datas e comece a se preparar desde já! O Enem pode ser o seu passaporte para a universidade.

Imagem: Divulgação