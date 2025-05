Vale abre inscrições para seleção de projetos culturais e vai investir R$ 30 milhões em 2025

O Instituto Cultural Vale abriu as inscrições para a Chamada 2025, que vai destinar R$ 30 milhões a projetos culturais de todo o Brasil. A iniciativa será realizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e é voltada para pessoas jurídicas com atuação comprovada na área cultural.

A chamada é uma oportunidade para artistas, produtores e instituições de diversas regiões apresentarem seus projetos. Podem participar propostas nas áreas de música, dança, patrimônio imaterial, festividades e circulação de atividades culturais.

Segundo Hugo Barreto, diretor-presidente do Instituto Cultural Vale, o objetivo é “democratizar o acesso à arte, incentivar o fortalecimento da economia criativa e apoiar a diversidade de manifestações artísticas do país, entendendo a cultura como ferramenta para transformação social”.

A seleção dos projetos será feita com o apoio de especialistas externos profissionais reconhecidos nas áreas do edital e também de comissões internas da Vale e do Instituto Cultural Vale.

Em 2024, a Chamada contemplou 70 projetos em 23 estados das cinco regiões do Brasil. Desde sua criação, em 2020, já foram selecionados 289 projetos de todos os estados e do Distrito Federal, com um total de R$ 135 milhões investidos por meio da Lei de Incentivo à Cultura.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site do Instituto Cultural Vale.

Imagem: Divulgação