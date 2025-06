Equatorial Pará realiza ações de inclusão e sustentabilidade no Arraial do Pavulagem 2025

Com patrocínio da Equatorial Pará, o primeiro Arrastão deste domingo,15, contará com espaço acessível para PCD’s e pessoas com TEA, troca de copos sustentáveis e área interativa.

Neste domingo, 15, ocorre o primeiro Arrastão do Pavulagem, uma das manifestações culturais mais esperadas de Belém no mês de junho. Com patrocínio da Equatorial Pará pelo sétimo ano consecutivo, a expectativa é reunir diversas pessoas para colorir as ruas da cidade. E para tornar a festa ainda mais especial, a distribuidora de energia preparou uma série de ações voltadas à inclusão, sustentabilidade e experiência.

De acordo com Michelle Miranda, analista de Responsabilidade Social da Equatorial Pará, a empresa acredita no poder da cultura e reforça seu compromisso com um arraial mais acessível e consciente.

“A Equatorial Pará caminha junto com o Arraial do Pavulagem há anos, valorizando esse importante patrimônio cultural do nosso estado. Em 2025, ampliamos nossas iniciativas para que a celebração seja vivida de forma ainda mais sustentável e acolhedora”, afirma Michelle.

Ações em parceria com a Equatorial Pará

Espaço + Inclusão

Para acompanhar os shows, a Equatorial Pará segue promovendo acessibilidade com o espaço “+ Inclusão”, que funcionará em todos os domingos da programação, na Praça Waldemar Henrique. Serão 15 vagas por domingo, destinadas a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Pessoas com Deficiência (PCDs), com direito a um acompanhante. A localização do espaço é em frente à concha acústica, na esquina entre Assis de Vasconcelos e Municipalidade.

O espaço conta com instalações adaptadas e atendimento exclusivo de assistentes sociais, garantindo conforto e segurança. Para participar, é necessário realizar cadastro prévio por meio do link disponibilizado sempre no início de cada semana no Instagram da Equatorial Pará e do Arraial do Pavulagem. No dia do evento, o participante deve apresentar um documento com foto e a carteira PCD ou de identificação da pessoa com TEA.

Troca de copos sustentáveis

A Equatorial Pará também vai promover a troca de copos sustentáveis por meio do projeto E+ Reciclagem. Serão disponibilizados 2 mil ecos copos com desenhos exclusivos. Para conseguir o seu, o brincante deverá levar até o posto do projeto E+ Reciclagem, localizado na praça Waldemar Henrique, 10 unidades de garrafa pet, copos plásticos ou latinhas.

Além do posto fixo, também haverá uma ação volante com promotores durante o cortejo, em que os brincantes também vão conseguir realizar a troca.

Área de experiência

Uma novidade deste ano é a criação de um espaço interativo para o público na Praça Waldemar Henrique, com diversas atividades: painel instagramável para registros criativos, foto lembrança, brindes extras para quem seguir e postar marcando o perfil da Equatorial Pará e torres de carregamento de celular para manter os foliões conectados durante toda a festa. Além do mais, o espaço vai contar com uma área de atividades para as crianças com orientações de segurança com energia.

Programação do cortejo

A programação terá início às 8h na Praça da República, em frente ao Theatro da Paz, com uma apresentação especial da Roda Cantada. A saída do cortejo está marcada para as 10h, seguindo pela Avenida Presidente Vargas. O percurso será concluído na Praça Waldemar Henrique, onde o público será recebido com um animado show da banda Arraial do Pavulagem.