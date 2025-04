Estação das Docas recebe apresentação especial de Páscoa nesta quarta-feira (16)

A força de 250 crianças unidas em canto promete emocionar com mensagem de esperança.

Belém celebra a Páscoa na Estação das Docas com a Cantata “Preciosa Graça”. Nesta quarta-feira (16), às 17h, a Orla do Armazém 3 será palco da emocionante apresentação gratuita do coral infantil da Escola Centro Nipônico Adventista, um evento já tradicional na programação cultural de Páscoa do complexo turístico.

250 crianças, de 3 a 10 anos (maternal ao 5º ano), celebram a Páscoa com emocionante cantata sobre a morte e ressurreição de Cristo, transmitindo esperança e renovação.

Sob a regência da professora Margriet Gregório, o coral promete emocionar com um repertório carregado de simbolismo. A regente expressa sua expectativa: “Será um momento único, onde as vozes das crianças transmitirão uma mensagem de fé e amor, preparada com carinho para tocar os corações”.

A Cantata “Preciosa Graça” oferece uma imersão musical nos pilares da Páscoa: fé, compaixão, sacrifício e esperança. Para o diretor Aguinaldo Maciel, a apresentação também visa cultivar valores como solidariedade, gratidão e espiritualidade nas crianças participantes.

A Organização Social Pará 2000, administradora da Estação das Docas, apoia o evento. Para Fernanda Scaramuzini, coordenadora de marketing, comunicação e cultura da OS, a iniciativa reforça o papel do complexo como um importante espaço cultural e de celebração.

Sendo uma celebração para toda a família, a Cantata de Páscoa “Preciosa Graça” promete emocionar pais, moradores e turistas presentes.

Serviço

Cantata de Páscoa – Preciosa Graça

Data: 16 de abril de 2025

Hora: 17h

Local: Orla do Armazém 3 – Estação das Docas

Entrada franca



Foto: Beatriz Santos / Divulgação