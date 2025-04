Governo do Pará assina Termo de Lançamento do Programa Bolsa Talento

O governador Helder Barbalho, a vice-governadora Hana Ghassan, o prefeito de Belém, Igor Normando, e o vice-prefeito e secretário de Esporte da Seel, Cássio Andrade, assinaram, na manhã desta terça-feira, 15, o Termo de Lançamento do Programa Bolsa Talento, referente ao ano-base de 2024. A iniciativa prevê um investimento de R$ 1.976.456,00 para incentivar técnicos e atletas de modalidades olímpicas, paralímpicas e amadoras que obtiveram resultados expressivos em competições estaduais, nacionais e internacionais.

Com essa medida, o governo reafirma seu compromisso com o fomento ao esporte e o apoio ao desenvolvimento de talentos no estado. A assinatura do termo ocorreu no Palácio do Governo do Pará e contou com a participação de mais de 400 atletas, clubes e entidades esportivas, que estiveram presentes para celebrar suas conquistas em competições, exibindo medalhas e troféus durante a cerimônia. Também participaram do evento o secretário de Esporte do município de Belém, Gleisson Oliveira, e o secretário adjunto da Seel, José Francisco.

Durante o evento, o governador Helder Barbalho destacou o papel do esporte na formação cidadã, ressaltando os valores que ele proporciona.

“Acreditamos muito no esporte para a construção de valores para que cada cidadã e cidadão, a partir dos ensinamentos do esporte, possam ter a capacidade de construir princípios, valores de cidadãs e cidadãos do bem. O esporte é competição, mas ele é formação. O esporte vive a intensidade de uma disputa, mas ele constrói um alicerce para que cada cidadão e cidadã possa ter valores que permitam a vocês serem vitoriosos. Vitoriosos ora ao receber uma medalha, mas vitoriosos a partir do caráter de cada um de vocês para que vocês possam vencer da disputa da vida. E é com esse sentimento que eu queria aqui, com a Hana, nossa vice-governadora, com o Igor, nosso prefeito, o Gleisson, o secretário municipal de esporte, o Zé Francisco, secretário de adjunto, e o Cássio, dizer do quanto estamos felizes”, frisou.

Helder Barbalho também ressaltou a ampliação do apoio ao esporte no Pará.

“Saímos de R$ 800 mil para mais de R$ 5 milhões em apoio para os nossos atletas. Seja apoio com o patrocínio, seja com apoio através do Bolsa Talento. E hoje nós podemos aqui reunir a todos vocês para dizer: ‘valeu a pena, vale a pena, parabéns, vocês são um orgulho para o nosso Estado’. Porque aonde cada um de vocês chega, cada pódio, cada medalha, cada troféu, é a bandeira do Pará que vocês colocam no mais alto nível. Quando vocês escolhem o caminho do esporte, vocês evitam estar no mundo das drogas, no mundo da criminalidade, no mundo da violência. E cada vez mais, divulguem a experiência de vocês, porque vocês, ao serem campeões, vocês se transformam em referência, vocês se transformam em exemplo, e o exemplo arrasta multidões”, disse.

O Bolsa Talento é um programa essencial de apoio aos atletas em sua trajetória esportiva, oferecendo suporte financeiro para diversas necessidades fundamentais ao seu desenvolvimento. A ajuda pode ser usada para aquisição de equipamentos esportivos de qualidade, garantindo segurança e desempenho durante os treinamentos, além de auxiliar na manutenção de uma alimentação adequada. Com esse suporte, os atletas podem se dedicar plenamente ao esporte, reduzindo preocupações financeiras e focando na busca pelos melhores resultados, elevando o nome do Pará ao topo do pódio.

O secretário da Seel, Cássio Andrade, enfatizou a importância do incentivo do governo para a valorização do esporte amador em âmbito nacional e internacional. “Esse momento é muito significativo para todos nós. O investimento nos nossos atletas representa um marco inédito no Pará. Nunca houve tanto apoio à comunidade do esporte amador, olímpico e paralímpico. Estamos colhendo resultados na formação de pessoas, cidadãos de bem e com valores, por meio do esporte. Trabalhamos dia e noite por cada jovem, adulto e pessoa da terceira idade, porque acreditamos que o esporte salva e transforma vidas. Esse crescimento nos investimentos é fruto de uma gestão eficiente do governo na promoção do esporte”, declarou o secretário.

A técnica de ginástica Alline Gatti, que esteve presente com suas atletas, agradeceu o apoio do governo estadual. “Quero agradecer todo o suporte do Governo do Pará e da Seel, que têm nos proporcionado oportunidades não apenas para a ginástica, mas para todas as modalidades. Esse apoio é essencial para alcançarmos o topo dos pódios em níveis estadual, nacional e internacional. Como professora e educadora, parabenizo o trabalho de valorização e inclusão que tem sido feito com nossos alunos-atletas”, afirmou a técnica.

O jovem judoca Kaio Galvão, de 13 anos, medalhista de bronze no Campeonato Brasileiro realizado em Manaus no mês de março, também celebrou o momento. “Não tenho palavras para descrever minha emoção. Estou muito feliz por estar aqui ao lado do governador Helder Barbalho, que valoriza todos nós, atletas do judô e de outras modalidades. Estou aqui com minha medalha de bronze para mostrar e agradecer por todo o incentivo que tenho recebido”, disse Kaio.

BOLSA TALENTO

O Programa Bolsa Talento foi instituído pela Lei nº 7.119, de 31 de março de 2008, para estimular o desenvolvimento físico, social e psicológico de atletas. Desenvolvido pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), o programa é voltado a técnicos e atletas de modalidades olímpicas, paralímpicas e amadoras que se destacaram em competições estaduais, nacionais e internacionais.

A iniciativa começa com a publicação do edital referente ao ano-base de 2024. Nessa primeira fase, ocorre o cadastramento das entidades esportivas, apresentação de documentos e indicação dos eventos válidos para concessão do benefício, por meio de um formulário eletrônico disponibilizado no site da Seel. Após essa etapa, a documentação será analisada pela Secretaria.

A segunda fase é voltada às entidades que forem aprovadas na análise documental. Essas instituições poderão então indicar os esportistas que serão contemplados com o benefício.

No total, 39 modalidades esportivas poderão indicar até 10 atletas, paratletas, técnicos e guias que estejam em plena atividade. Os beneficiários receberão 12 parcelas, com valores variando conforme a categoria: R$ 750,42 para a categoria estadual, R$ 1.125,63 para a nacional e R$ 900,49 para técnicos.

O BOLSA TALENTO

O Programa Bolsa Talento foi criado pela Lei 7.119, de 31 de março de 2008, como forma de estimular o desenvolvimento físico, social e psicológico dos atletas.

QUEM PODE PARTICIPAR?

De maneira geral, atletas e técnicos praticantes das 39 modalidades constantes do anexo da Lei do Bolsa Talento, que se encontrem registrados na Entidade Paraense de Administração da sua modalidade esportiva, seja Federação ou Associação, como também na Confederação Nacional da mesma e que atendam aos requisitos dispostos em lei.

Como pleitear e fazer parte do Programa Bolsa Talento?

Primeiro, é preciso ter alcançado resultados esportivos conforme as colocações e competições estipuladas pela Lei do Programa e pelo Edital do Ano Base a que se refira a edição, bem como estar em plena atividade esportiva.

Em segundo lugar, é preciso ser indicado pela Federação Esportiva de sua modalidade, a qual, via Edital de chamamento público, precisa estar cadastrada e apta a indicar seus pleiteantes a concorrerem às bolsas de incentivo financeiro ofertadas pelo programa.

Por último, para ser selecionado, destaque-se que não há quantidade de bolsas pré-definidas por modalidade, variando esta conforme o número total de pleiteantes indicados por todas as modalidades, a previsão orçamentária para o programa e, como destacado acima, os critérios técnicos preferenciais de seleção estipulados na Lei 7.119 e no edital da respectiva edição.

QUAL O VALOR DA BOLSA?

A bolsa é paga em 12 parcelas (um ano), ao valor mensal de: R$ 1.125,63 (nacional), R$ 750,42 (estadual), R$ 900,49 (técnico).

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Embora o objetivo do Programa Bolsa Talento seja apoiar os esportistas em geral, é preciso, todavia, que as entidades de administração do desporto estejam formalmente constituídas e em dia com a documentação exigida pelo programa, já que são as mesmas, primeiramente, as maiores interessadas no desenvolvimento das modalidades sob suas responsabilidades, a quem legalmente compete organizar calendários e competições oficiais.

Da Agência Pará de Notícias