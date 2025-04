UNAMA realiza ação de Páscoa para crianças de Ananindeua

A programação inclui atividades pedagógicas, contação de histórias e a produção de ovos de chocolate para os pequenos

A Páscoa será animada para as crianças residentes de Ananindeua. Nesta quarta-feira (16), a partir das 9h, a Universidade da Amazônia (UNAMA), Universidade da COP30, promove um circuito de ações infantis com atividades pedagógicas, contação de histórias e doação de ovos de chocolate para os pequenos.

No total, participam 200 crianças atendidas pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e Instituto Sonhar e Construir. Na UNAMA Ananindeua, elas aproveitam a infância com muito lazer, diversão e atividades socioeducativas. A iniciativa é organizada pela coordenação de Responsabilidade Social da Instituição de Ensino Superior (IES), juntamente com os cursos de Gastronomia, Serviço Social, Arquitetura, Pedagogia e Nutrição.

De acordo com Pamela Almeida, coordenadora de Responsabilidade Social da UNAMA Ananindeua, ações de caráter social dentro da Universidade são oportunidades para que crianças e estudantes compartilhem momentos de afeto juntos. “A preparação de atividades socioeducativas para o público infantil tem o objetivo de acolher e dar acesso à Instituição. É um incentivo para os sonhos dos pequenos em estarem aqui no futuro como alunos também”, afirma.

Durante a programação, as crianças auxiliam os alunos do curso de Gastronomia na produção de ovos de chocolate, sob coordenação do professor Kenny Nogueira. Para ele, a participação universitária em ações sociais fortalece o vínculo com a comunidade do município, além de despertar a criatividade e o interesse educacional dos pequenos.

“Experiências como essa são fundamentais para a construção de memórias afetivas e entendemos que todo o conhecimento adquirido na Universidade deve ser transformado em ações concretas capazes de impactar positivamente a sociedade. Por isso, essa iniciativa também representa uma oportunidade de vivência e troca para nossos alunos, promovendo empatia, responsabilidade social e um aprendizado além da sala de aula”, destaca.