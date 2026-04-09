Projeto Marias leva feira de artesanato e criatividade ao Espaço São José Liberto

Evento no sábado (11) e domingo (12) reúne o melhor da produção manual feminina; uma ótima opção de lazer e compras em Belém.

O Espaço São José Liberto (ESJL) será palco, no próximo sábado (11) e domingo (12), da Feira de Artesanato do Projeto Marias: Mulheres Empreendedoras. A iniciativa, que reúne mais de 90 participantes da Região Metropolitana de Belém, conta com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme) para promover o protagonismo de mulheres autônomas e fortalecer a economia criativa local.

Durante os dois dias de evento, 36 artesãos ocuparão o Espaço Casa do Artesão oferecendo uma vasta gama de produtos autorais. O público poderá encontrar acessórios em crochê, bordados, biojoias, cerâmicas, moda circular, além de itens de carpintaria e roupas para pets.

História e Impacto Social

Criado em 2019, o Projeto Marias consolidou-se como uma rede de apoio que vai além da venda de produtos. Para a fundadora e idealizadora, Marjorie Cleomara, a iniciativa é um motor de transformação.

“O Projeto Marias promove autonomia financeira e autoestima das mulheres, ao mesmo tempo em que valoriza a cultura local, resgatando saberes tradicionais. Queremos que o público encontre aqui histórias de dedicação”, afirma Marjorie.

Atualmente, o grupo conta com 90 integrantes — incluindo sete homens — e foca em parcerias estratégicas para garantir espaços de comercialização que evidenciem o potencial econômico do artesanato paraense.

Fomento à Economia Criativa

O titular da Sedeme, Mauro Bastos, destaca que o apoio a esses profissionais é fundamental para o desenvolvimento do estado. Segundo o secretário, o São José Liberto funciona como um equipamento estratégico para dar visibilidade a artesãos que transformam a cultura em fonte de renda e inovação.

Serviço: O São José Liberto é um espaço turístico, cultural e de economia criativa. Abriga o Museu de Gemas do Pará, o Polo Joalheiro, a Casa do Artesão, o Memorial Cela Cinzeiro, o Jardim da Liberdade (com plantas e gemas minerais), a Capela São José, o Anfiteatro Coliseu das Artes, Espaço Gourmet, o Espaço Moda e lojas de comercialização de joias.

Funciona de terça-feira a sábado, das 10h às 18h, e aos domingos e feriados, das 10h às 14h. O agendamento de eventos no ESJL pode ser realizado pelo e-mail esjl@sedeme.pa.gov.br.