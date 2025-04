FCP oferece programação especial de formação no dia Internacional da Dança

Entre os dias 25 e 29 de abril, o Teatro Experimental Waldemar Henrique e a Casa das Artes se dedicam à dança em suas múltiplas expressões e investigações.

Para celebrar o Dia Internacional da Dança (29 de abril), a Fundação Cultural do Pará realiza uma programação especial de 25 a 29 de abril no Teatro Experimental Waldemar Henrique e na Casa das Artes, com atividades de compartilhamento, formação e intercâmbio para artistas e pesquisadores.

Confira a programação

Sexta-feira (25), às 18h, o TEWH abre a programação com a palestra “Habitante-Criador” de Mayrla Andrade, artista-pesquisadora que integra o Ciclo de Desmontagem Solo e compartilhará suas vivências artísticas e acadêmicas.

Sábado (26), às 17h, o Ciclo de Desmontagem apresenta o solo “Herondina” de Darciana Martins (UFPA/cena paraense desde 2008), um trabalho sobre memórias periféricas. A artista destaca a importância da programação da Casa das Artes para a dança, artistas independentes e a celebração de corpos pretos.

Dando sequência à programação do sábado (26), às 18h30, o TEWH recebe o projeto Texturas Contemporâneas com a Cia Moderno de Dança, que em uma palestra com demonstração, compartilhará o processo de criação do espetáculo “Fala”. A singularidade do grupo reside em sua atuação como um coletivo de artistas-pesquisadores de diversas áreas, fator que molda suas práticas artísticas.

No sábado (26), às 20h30, o Coletivo Croa (artistas de Ananindeua) apresenta no Texturas Contemporâneas uma palestra sobre a dramaturgia do espetáculo “Corpos de Tambor” (dança, teatro e cultura popular). Renan Rosário destaca o papel da FCP no apoio à cultura local.

“Ao trazer narrativas afro-brasileiras e africanas para o centro da cena, a iniciativa desafia estereótipos, enriquece o panorama artístico e fortalece a resistência de artistas independentes em Belém. Além de contribuir para a conscientização social, educação e inclusão, reforçando o compromisso com a equidade e a valorização de todas as formas de expressão artística”, explica.

No domingo (27), às 19h, a união dos cursos técnicos de Teatro e Dança e da Escola de Música da UFPA apresenta o espetáculo “Nas mãos do Santo Preto”. Com coreografia de Carlos Dergan e Gabrielly Albuquerque, a obra valoriza a diversidade de intérpretes e expressões afro-brasileiras.

A programação da Casa das Artes se encerra nos dias 28 e 29 (segunda e terça), das 9h às 17h, com um workshop em parceria com o projeto “Memórias da Dança da ETDUFPA” (coord. Carlos Dergan), oferecendo aulas práticas de pas de deux, contemporâneo, jazz e moderno para estudantes, profissionais e interessados.

Ao promover a Semana da Dança, a FCP reafirma seu compromisso com o desenvolvimento artístico no Pará, investindo em formação, pesquisa e na divulgação de produções culturais locais, e consolidando seu papel como articuladora da cena cultural ao conectar artistas de diferentes origens.

