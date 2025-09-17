Sairé 2025 começa nesta quinta-feira em Alter do Chão com apoio de R$ 1,5 milhão do Governo do Pará

A partir desta quinta-feira (18), Alter do Chão, em Santarém, vai vibrar com o início do Sairé 2025, uma das festas culturais mais antigas e representativas do Pará. O evento se estenderá até a segunda-feira, dia 22, reunindo rituais indígenas do povo Borari, tradições ribeirinhas e celebrações católicas sob o tema “Cecuiara da Tradição”.

O Governo do Pará destinou R$ 1,5 milhão para a realização do Sairé deste ano. Desse montante, R$ 1,2 milhão foram repassados por meio do Programa Semear, da Fundação Cultural do Pará (FCP), enquanto R$ 300 mil vieram diretamente da Secretaria de Estado de Cultura (Secult). Os recursos devem fortalecer a produção artística, manter a tradição local e garantir a execução da programação cultural.

A programação oficial já estará em pleno andamento a partir de quinta, com cortejos, rituais, shows regionais e nacionais. Entre os momentos de destaque está o Festival dos Botos, que acontece no sábado (20), com disputa entre Tucuxi e Cor de Rosa, símbolos que fazem parte da cultura local. No domingo (21), além de atrações musicais, estão previstos ritos religiosos. A festa culmina na segunda-feira (22), com a tradicional derrubada dos mastros, distribuição do tarubá e apuração que decide o boto campeão.

O Sairé é mais do que uma festa: é um patrimônio cultural que mescla memória, ancestralidade e identidade. Reconhecida como manifestação cultural nacional, a celebração remonta às tradições do século XVII, quando a religiosidade dos jesuítas se misturou com as práticas dos povos indígenas da região. Até hoje, a festa conserva símbolos, cantos e expressões que atravessam gerações.

O tema deste ano, Cecuiara da Tradição, busca enfatizar o nascimento de saberes, o intercâmbio entre gerações e a convivência comunitária. Além disso, o Sairé movimenta a economia criativa local com artesanato, gastronomia, turismo e reafirma Alter do Chão como destino cultural importante no Pará.

Imagem: Agência Pará