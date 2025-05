FCP divulga lista dos 80 grupos habilitados para o Arraial de Todos os Santos 2025, em Belém

A Fundação Cultural do Pará (FCP) publicou, nesta segunda-feira (19), a lista final dos grupos habilitados para participar do Arraial de Todos os Santos 2025, uma das maiores celebrações juninas do estado. Ao todo, 80 coletivos das culturas populares foram aprovados por meio do edital Folguedos Juninos, após análise documental e dos recursos apresentados dentro do prazo.

Os grupos representam diversas expressões tradicionais da cultura paraense e foram distribuídos em sete segmentos:

Carimbó Raiz: 22 grupos

Carimbó Estilizado: 16

Parafolclórico: 16

Pássaros e Cordões: 18

Boi-Bumbá: 7

Boi de Máscara: 7

Toada: 10

O resultado final e o edital completo estão disponíveis no site da FCP: mapacultural.pa.gov.br. Esclarecimentos sobre o edital podem ser obtidos pelo e-mail edital.folguedo2025.fcp@outlook.com ou pelo telefone (91) 3284-9076.

O Arraial de Todos os Santos está previsto para acontecer entre os meses de junho e julho de 2025, em Belém. A programação oficial com datas e atrações ainda será divulgada pela FCP.

Imagem: Agência Pará