UFPA lança “Projeto 50+” em Belém com curso pré-vestibular gratuito para maiores de 50 anos

A Universidade Federal do Pará (UFPA) abriu, nesta semana, as inscrições para o “Projeto 50+”, curso pré-vestibular gratuito voltado a pessoas com 50 anos ou mais interessadas em se preparar para o Enem ou na busca por formação continuada. O programa oferece 40 vagas, com inscrições presenciais na sala do Pet-Física (Laboratório de Ensino de Física) do Campus Básico, de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Com base nas Diretrizes Curriculares para Educação de Jovens e Adultos e nos princípios da Educação Popular, o curso terá aulas semanais às segundas e sextas-feiras, ministradas por professores e estudantes da UFPA. O conteúdo contempla as áreas de matemática e linguagens, além de oficinas temáticas e momentos de escuta e troca de experiências, respeitando o ritmo de cada aprendiz.

De acordo com o Inep, o Enem 2024 registrou a inscrição de cerca de 10 mil candidatos acima de 60 anos o maior número desde 2020 reforçando a demanda por iniciativas como o Projeto 50+. Para se inscrever, o candidato deve apresentar RG, comprovante de residência e o Certificado de Conclusão do Ensino Médio (ou declaração de matrícula no 3º ano). As aulas começam em 26 de maio.

Mais detalhes e o edital estão disponíveis no site do projeto e na página do PET-Física UFPA no Instagram.

Imagem: Reprodução