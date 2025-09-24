quarta-feira, setembro 24, 2025
Fest Açaí Mandioca vai reunir multidão na vila Monte Horebe, no Vale do Acará no final de semana

A Vila Monte Horebe, no município de Acará, no nordeste paraense, realizará nos próximos dias 26 e 27 de setembro, o II Fest Açaí Mandioca, um festival voltado à valorização da cultura desses produtos de fundamental importância à subsistência das famílias da localidade, que traz nas raízes ancestrais a identidade quilombola. O festival do açaí já existe há cinco anos, mas a partir de 2024, foi incorporado a ele o festival da mandioca, agregando um componente a mais ao evento que a cada edição reúne um número cada vez maior de participantes de Belém e de vários outros municípios vizinhos.

A localidade Monte Horebe é uma comunidade certificada como remanescente de quilombo naquela região e seus habitantes vivem da agricultura familiar, tendo como foco principal o cultivo do açaí e da mandioca.

O festival, realizado pela igreja Assembleia de Deus local, sob a presidência do Pastor Presidente José Pinto Amaral, tem como objetivo principal incentivar o agro em sua diversidade, principalmente as plantações do açaí e da mandioca, que são culturas de subsistência dos moradores.

De acordo com o coordenador, Pastor Geisel Amaral, “o objetivo do Fest Açaí Mandioca é propiciar um ambiente social, cultural e fraterno na comunidade ao lado dos convidados que vão todos os anos prestigiar a iniciativa. São dois dias de festa, alegria e congraçamento, onde famílias se reúnem para celebrar a benção que esses frutos da natureza representam na mesa de todos. Além disso, teremos muito louvor a Deus, com nossos artistas e bandas da região, que estarão se apresentando ao público presente”, anuncia.

O evento, cuja expectativa é reunir mais de cinco mil pessoas, celebra o início da safra do açaí na região do Vale do Acará e contará com a participação de autoridades convidadas, lideranças religiosas e empreendedores do cultivo do fruto no  município.

De acordo com a organização, são esperadas caravanas de vários municípios como Belém, Concórdia do Pará, Tomé Açu, Barcarena e outros que já confirmaram presença ao evento. No encerramento, haverá sorteio de vários prêmios valiosos como geladeira, fogão, máquina de lavar, motor, dentre outros, além de uma moto pop zero quilômetro.

A programação será realizada ao longo dos dois dias, 26 e 27, com vendas de açaí com peixe frito, dourada, pirarucu, churrasco, charque, farinha de mandioca baguda, comidas típicas e outras iguarias da gastronomia paraense, como maniçoba, vatapá etc; exposições e barracas com artesanato.

Durante a noite serão realizados cultos em ação de graças e shows com as bandas “Geração de Adoradores”, “Som do Avivamento”, “Resgate”, “Geração Pentecostal”, “Som e Adoração”, “Brilho Celeste”, “Atalaia”, cantores João Vitor e Banda, Deise Gonçalves, além da esperada a atração principal, o cantor Israel Santos, vindo especialmente do Rio de Janeiro.

Imagens: Acervo pessoal

