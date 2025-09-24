Governo Federal cria Bolsa Permanência de R$ 700 para estudantes de Medicina do Mais Médicos

O Ministério da Educação (MEC) anunciou a criação do Programa Bolsa Permanência (PBP), destinado a estudantes de graduação em Medicina matriculados em universidades federais e instituições privadas participantes do Programa Mais Médicos. O objetivo é apoiar a permanência e diplomação de alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Detalhes do Programa

Valor da Bolsa: R$ 700 mensais, pagos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Número de Bolsas: 1.500, com início dos pagamentos previsto para 2026.

Investimento Anual: R$ 12,6 milhões.

Critérios de Elegibilidade:

Renda bruta familiar per capita de até 1,5 salário mínimo.

Inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

Matrícula ativa em curso de Medicina em instituições participantes do Mais Médicos.

Não ter concluído outro curso superior.

Não ser beneficiário de outra bolsa do PBP.

Inscrições e Seleção

As inscrições para os estudantes e adesão das instituições serão abertas em outubro de 2025. Após a adesão das instituições, o MEC divulgará o edital com todas as regras e o cronograma do programa. A seleção dos estudantes será realizada pelas próprias instituições de ensino superior participantes, que definirão prazos e procedimentos de seleção em edital próprio.

O programa visa minimizar as desigualdades sociais e contribuir para a permanência e diplomação de estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Além disso, em 2025, o MEC garantiu recursos para o pagamento de mais de 17,5 mil bolsas do PBP para atender estudantes indígenas e quilombolas cadastrados no programa.

Imagem: Gov BR