quarta-feira, setembro 24, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomePARÁ
PARÁ

Vídeo: Equatorial Pará apresenta plano de ação e segurança para o Círio 2025

A Equatorial Pará anunciou suas iniciativas para o Círio 2025 nesta quarta-feira (24) em Belém. O evento destaca o plano operacional da distribuidora para garantir o fornecimento de energia durante a festividade, a segunda edição do projeto Círio Iluminado e as orientações de segurança para a população.

Além disso, a empresa detalha seu apoio à Cruz Vermelha no Plano Círio. A apresentação contou com a participação de Geraldo Fernandez, superintendente da Equatorial Pará; Elton Lucena, executivo de Segurança; Michelle Miranda, analista de Responsabilidade Social, e Isaías Skeet Junior, da Cruz Vermelha, que compartilharam informações sobre o evento que irá acontecer do dia 6 de outubro ao dia 19 do mesmo mês.

Por Marina Moreira

Acompanhe a entrevista completa:

Recuperação de Credito 300-x-100
Recuperação de Credito 300-x-100
Artigo anterior
Fest Açaí Mandioca vai reunir multidão na vila Monte Horebe, no Vale do Acará no final de semana
Próximo artigo
Vídeo: Pop Rua Jud Pará leva cidadania e serviços a pessoas em situação de rua

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,275FansLike
3,605FollowersFollow
22,600SubscribersSubscribe
BanparáMastercad 320x320px
BanparáMastercad 320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315