Vídeo: Equatorial Pará apresenta plano de ação e segurança para o Círio 2025

A Equatorial Pará anunciou suas iniciativas para o Círio 2025 nesta quarta-feira (24) em Belém. O evento destaca o plano operacional da distribuidora para garantir o fornecimento de energia durante a festividade, a segunda edição do projeto Círio Iluminado e as orientações de segurança para a população.

Além disso, a empresa detalha seu apoio à Cruz Vermelha no Plano Círio. A apresentação contou com a participação de Geraldo Fernandez, superintendente da Equatorial Pará; Elton Lucena, executivo de Segurança; Michelle Miranda, analista de Responsabilidade Social, e Isaías Skeet Junior, da Cruz Vermelha, que compartilharam informações sobre o evento que irá acontecer do dia 6 de outubro ao dia 19 do mesmo mês.

Por Marina Moreira

Acompanhe a entrevista completa: