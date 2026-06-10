Finanças a dois: Diálogo e planejamento financeiro devem começar no namoro

Escolhas do casal devem ser compartilhados para alcançar uma vida financeira sustentável

No Dia dos Namorados, comemorado neste dia 12 de junho, muitos casais celebram o amor com presentes, declarações e planos para o futuro. Mas, quando a vida a dois começa a ganhar forma, também surgem conversas que nem sempre são fáceis, entre elas, a relação com o dinheiro. A data, que incentiva o consumo e neste ano estima movimentar cerca de R$ 22,1 bilhões no varejo brasileiro, segundo a estimativa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do SPC Brasil, é uma oportunidade para olhar com mais atenção para escolhas financeiras, que vão além da comemoração.

Falar sobre orçamento, prioridades, dívidas e objetivos em comum ajuda o casal a entender melhor a realidade de cada um e a construir escolhas mais equilibradas. Essa é uma das bases que orientam as ações de educação financeira desenvolvidas pelo Sicredi, que apoia pessoas e famílias na construção de uma relação mais consciente e sustentável com o dinheiro. No dia a dia, a falta de diálogo sobre assunto ainda aparece como um dos principais desafios da vida a dois. Segundo levantamento da Serasa, 53% dos brasileiros apontam as finanças como o principal motivo de brigas nos relacionamentos amorosos.

A pesquisa identificou quatro situações que mais geram desentendimentos financeiros entre os casais: decisões tomadas por impulso, falta de transparência, excesso de gastos e diferenças no estilo de vida. A impulsividade financeira aparece como o principal ponto de conflito, citada por 35% dos entrevistados, e pode envolver compras por impulso, gastos não combinados ou mudanças que comprometem compromissos assumidos em conjunto. A falta de transparência também pesa na relação: 49% dos entrevistados admitem já ter escondido algum problema financeiro do parceiro. O levantamento mostra ainda que os impactos podem ultrapassar o momento da discussão. Segundo a Serasa, 41% dos brasileiros afirmam ter ficado com o CPF negativado por causa de um relacionamento, enquanto 45% relataram ter contraído dívidas de ex-parceiros mesmo após o término da relação.

Para a consultora de Investimentos do Sicredi, Maria Tamires Adelino, muitos casais compartilham sonhos, projetos e planos para o futuro, mas deixam de lado conversas importantes sobre a vida financeira. Segundo ela, falar sobre dinheiro ainda é um dos maiores tabus dentro dos relacionamentos no Brasil. “Muitos casais compartilham a vida, os planos e os sonhos, mas evitam a conversa sobre finanças, seja por desconforto, por diferença de hábitos ou simplesmente porque nunca ninguém ensinou que esse papo precisa acontecer cedo”, afirma. Para a especialista, quando o casal fala sobre dinheiro desde o início fica mais fácil combinar prioridades, entender os limites de cada um e tomar decisões em conjunto. Esse diálogo ajuda a evitar que gastos, dívidas ou diferenças de comportamento financeiro, se tornam motivos de desgaste na relação.

Como instituição financeira cooperativa, o Sicredi oferece consultoria financeira personalizada, produtos de investimento, previdência privada, consórcio e programas de educação financeira. “Para casais, isso significa ter um parceiro que entende o projeto de vida conjunto desde o namoro, antes que os problemas financeiros se tornem um obstáculo no relacionamento. O investimento é uma parte primordial na construção de uma vida financeira próspera e ele deve sempre estar em primeiro lugar no orçamento familiar, como uma obrigação. Desta forma garante-se que sempre haverá um valor para ser utilizado principalmente na hora da emergência, que é quando as famílias geralmente começam a se endividar justamente por não ter esta reserva”, explica Eber Ostemberg, consultor de Sustentabilidade e Cooperativismo do Sicredi.

De acordo com a consultora de Investimentos, o Dia dos Namorados abre um espaço natural para tratar desses temas de forma positiva, não como alerta, mas como convite. “Falar sobre sonhos, metas e dinheiro desde cedo é o que diferencia os casais que realizam objetivos juntos daqueles que descobrem tarde demais que estavam indo em direções opostas”, resume Tamires.

SOBRE O SICREDI

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 10 milhões de associados que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 3 mil agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

Nos estados do Pará, Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amazonas, Amapá, Roraima, e algumas cidades de Goiás, o Sicredi está presente em 261 municípios e possui 361 agências, para o atendimento a mais de 1,6 milhão de associados.

Fonte: Ascom Sicredi/Imagem: Freepik